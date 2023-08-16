Liselerde Sınıf Tekrarı Uygulaması Geri Döndü: Devamsızlık Affı Kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarı uygulamasını yeniden başlatmayı ve devamsızlık affının da artık kaldırılacağını açıkladı.

Başkent Öğretmenevi'nde Ankara'dan gelen medya temsilcilerine konuşan Bakan Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sorulara yanıt verdi.

Bakan Tekin, liselerde sınıf tekrarı uygulamasının yeniden başlatıldığınıi duyurarak önemli bir mesaj verdi ve "Önümüzdeki yıl af ya da benzeri tavizler konusunda beklentide bulunulmasın." dedi.

Lisede Devamsızlık Sildirmek Artık Mümkün Olmayacak

Bakan Tekin, 12. sınıftan açık liselere geçişin zorluklarını artırarak merdiven altı yapılarla mücadele etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Temel eğitimdeki öğrencilerin açık liselere geçişine de değinen Bakan Tekin, bu durumu gidermek için yakında alınacak önlemler olduğunu belirtti.

Depremden etkilenen bölgelerle ilgili olarak ise Bakan Tekin, öğretmenleri, öğrencileri ve kurumları kapsayan ve etkili iletişim kanalları kuran kapsamlı bir girişimin ana hatlarına değindi. Bakan, bölgede görev yapan 192 bin öğretmenin hem mevcut hem de yeni atanan eğitimcileri kapsayacak şekilde barınma ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığına dair güvence verdi.

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