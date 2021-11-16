Litecoin Vakfı'nın açıklamasına göre Litecoin VISA'nın olduğu her yerde kabul edilecek. Bu, ABD dolarından Litecoin'e veya Litecoin'den herhangi bir para birimine dönüştürülerek gerçekleşecek. Ancak kripto paranın dalgalı grafiğinin nasıl takip edileceği henüz belirsiz.

Litecoin, artık kullanıcılarının VISA'nın kabul edildiği her yerde sınırsız ödeme yapmalarına izin veriyor.

Eşler arası kripto ve açık kaynaklı yazılım projesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, piyasa değerine göre 14. kripto olan Litecoin'in, VISA'nın kabul edildiği her yerde kabul edildiğini takipçileriyle paylaşmak için harekete geçti.

Litecoin Vakfı 14 Kasım'da, "Litecoin, VISA'nın olduğu her yerde kabul edilir. Litecoin Card, satın alma sırasında LTC'yi dönüştürür ve ayrıca kartı Lite Wallet uygulamasıyla bağlayabilirsiniz." ifadelerini kullanarak yeni anlaşmayı duyurdu.

Visa ve Litecoin anlaşması kripto pazarını karıştırdı

Günlük ödemeler için kripto para kullanmak daha kolay hale geldiğinden, dijital para tüketici finansmanında zemin kazandı. Litecoin, kuruluşundan bu yana kullanıcılar ve tüccarlar arasında muazzam bir kabul ve kullanım gördü ve uzun süredir piyasa değerine göre ilk on kripto arasında yer aldı.

Artık altcoin, VISA'nın olduğu her yerde kabul edileceğine göre, kullanıcılar artık VISA kartı ödemelerini kabul eden herhangi bir hizmet veya ürün için ödeme yapmak için LTC'yi kullanabilir. Buna çevrim içi alışveriş, perakendeciler, dijital hizmetler, restoranlar ve daha fazlası dahildir.

Ek olarak şirketin web sitesine göre, Litecoin'in çıkardığı VISA banka kartı, kriptoyu gerçek zamanlı olarak ABD dolarına çevirecek. Bunun üzerine firma, VISA banka kartını kullanmak için ek işlem ücreti veya depozito ücreti olmayacağını, ancak aylık 5 dolarlık bir ücret olacağını ekledi.

Bu benimseme, kullanıcıların, tıpkı bir Visa banka/kredi kartının işe yarayacağı gibi, istedikleri her şeyi satın almak için LTC'yi aktif olarak kullanmalarına izin verecek.

Ayrıca altcoin'in temel değerini artıran bu gelişme, AMC Theatres'ın Litecoin'i bir ödeme yöntemi olarak kabul edeceklerini açıklamasının hemen ardından geliyor.

LTC'nin temelleri büyük bir artış görürken, genel teknik veriler de bir yükseliş eğiliminin muhtemel olduğunu gösteriyor. Açıklamanın hemen sonrasında Litecoin'in değeri yüzde 2,5 oranında yükselirken, son 7 günlük artış ise yüzde 28'i geçmiş durumda.