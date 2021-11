Litecoin Vakfı'nın açıklamasına göre Litecoin VISA'nın olduğu her yerde kabul edilecek. Bu, ABD dolarından Litecoin'e veya Litecoin'den herhangi bir para birimine dönüştürülerek gerçekleşecek. Ancak kripto paranın dalgalı grafiğinin nasıl takip edileceği henüz belirsiz.

Litecoin, artık kullanıcılarının VISA'nın kabul edildiği her yerde sınırsız ödeme yapmalarına izin veriyor.

Eşler arası kripto ve açık kaynaklı yazılım projesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, piyasa değerine göre 14. kripto olan Litecoin'in, VISA'nın kabul edildiği her yerde kabul edildiğini takipçileriyle paylaşmak için harekete geçti.

Litecoin Vakfı 14 Kasım'da, "Litecoin, VISA'nın olduğu her yerde kabul edilir. Litecoin Card, satın alma sırasında LTC'yi dönüştürür ve ayrıca kartı Lite Wallet uygulamasıyla bağlayabilirsiniz." ifadelerini kullanarak yeni anlaşmayı duyurdu.

Litecoin is accepted anywhere VISA is.. the #Litecoin Card converts $LTC at the time of purchase. You can also connect the card with the @Litewallet_App #PaywithLitecoin #Hodl #SundayThoughtshttps://t.co/rOzz9zoXRD pic.twitter.com/AR4wXqCPg6