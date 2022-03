Little Orpheus Olağan Dışı Nedenlerden Ötürü Ertelendi

Dear Esther ve Amnesia: A Machine for Pigs gibi oyunlarında hikâyeleriyle adından söz ettien Chinese Room, bir süredir yeni oyunu Little Orpheus'u oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyordu.

Geliştirici ekip yapmış olduğu açıklamada oyunu planlandığı tarihte yayınlamak yerine süresiz bir şekilde ertelemeye karar verdi. 1962 yılında bir Sovyet kozmonotunun hikâyesini ele alan oyunun Ukrayna'nın mevcut durumu göz önüne alındığında bu süreçte yayınlanmasının doğru olmayacağına karar verildi.

Şu an itibariyle oyunun tüm platformlarda ne zaman çıkacağı veya çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir bilgi yok. Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle Little Orpheus ertelenen ilk oyun olsa da son olmayabilir. Oyun sektörünün bu konuda ne denli etkileneceğini gelecekte hep birlikte göreceğiz.

Little Orpheus Hakkında

Little Orpheus; Flash Gordon, Sinbad ve The Land that Time Forgot gibi klasik filmlerden esinlenilmiş, teknikolor, side-scrolling bir macera oyunudur. Little Orpheus'un platform ve hafif bulmaca unsurları, sıradan oyuncular için yeterince basit ancak deneyimli macera hayranları için yeterince zengindir.

Little Orpheus Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX 6300 X6 / Intel Core i5-3570K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB VRAM, Radeon 7870 / GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Önerilen