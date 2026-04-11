379 TL'lik Hayatta Kalma Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Valve, oyunculara çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam'de başlatılan kampanya kapsamında hayatta kalma oyunu LivingForest ücretsiz hâle geldi. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Peki, LivingForest bedava nasıl oynanır?

LivingForest Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

LivingForest'ın sayfasını ziyaret edin.

"Hesaba Ekle" butonuna basın.

İşlemi onaylayıp indirme işlemini başlatın.

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte LivingForest ücretsiz oldu. Kampanya 13 Nisan 2026 saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda LivingForest'ın sayfasını ziyaret edin. "Hesaba ekle" butonuna bastığınızda oyun kütüphaneye eklenecektir.

LivingForest Nasıl Bir Oyun?

LivingForest, aksiyon ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Ormanda geçen oyunda zombilerle mücadele edip hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu mücadele, yalnızca silah kullanımıyla değil aynı zamanda kaynak toplama, yiyecek bulma ve yapı inşa etme gibi unsurları da içeriyor.

Oyunda birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapılabiliyor. Bu sayede oyuncular ister sürükleyici bir deneyim için birinci şahıs kamera açısını ister daha geniş bir perspektif için üçüncü şahıs kamera açısını tercih edebiliyor. 2024 yılında piyasaya sürülen oyunda tabanca ve tüfek dahil olmak üzere çeşitli silah seçenekleri bulunuyor.

Zombilerle mücadele etmenin yanı sıra görev tamamlama, kaynak yönetimi ve yapı kuram gibi mekanikler de oyuna stratejik bir boyut katıyor. Uzun süre boyunca hayatta kalabilmemiz için kaynakları dikkatli şekilde kullanmamız ve çevreyi doğru şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. LivingEveryday tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

LivingForest'ı Kimler Sever?

Aksiyon ve hayatta kalma türlerini seviyorsanız muhtemelen LivingForest'ı seveceksiniz. Kaynak toplama, yiyecek bulma ve yapı inşa etme gibi mekanikler, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor. Ayrıca oyunlarda strateji yapmayı sevenler de bu oyunu beğenecektir çünkü zombilerle mücadele etmenin yanı sıra kaynak yönetimi de oldukça önemli. Bu arada LivingForest, düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyunculara da hitap ediyor.

LivingForest'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel çift çekirdek 2.4 GHz işlemci

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT

LivingForest Kaç GB?

LivingForest'ın yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar bilgisayarda kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

Editörün Yorumu

Hayatta kalma türündeki oyunları seven biri olarak LivingForest'ı oynama fırsatım oldu ve beğendiğimi söyleyebilirim. Elbette grafikleri pek kaliteli değil ancak oynanış mekanikleri ve atmosferinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada oyunun çok düşük bir depolama alanına ihtiyaç duyduğunu belirteyim. Böylece hem oyunun inmesi için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor hem de boş alan açmak için yüklü oyunları silmeye ihtiyaç duyulmuyor.