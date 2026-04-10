Arkadaşlarla Oynanabilen Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Hızlı Olun

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan yeni fırsat kapsamında çevrim içi tabanlı sosyal çıkarım ve aksiyon oyunu KILLER INN kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyun sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

KILLER INN 13 Nisan'a Kadar Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

KILLER INN sayfasını ziyaret edin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayıp indirme işlemini başlatın.

Steam'de KILLER INN, 13 Nisan 2026 saat 19.00'a kadar ücretsiz oldu. Yukarıda yer alan adımları uygulayarak kampanya kapsamında oyunu indirip oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Şu anda bir indirim kampanyası da mevcut. Eğer oyunu beğenirseniz yüzde 20 indirimden yararlanarak satın alabilirsiniz. Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği oyun kampany akapsamında 7.99 dolar (356 TL) yerine 6.39 dolar (285 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. İndirim kampanyası 20 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

KILLER INN'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

KILLER INN Nasıl Bir Oyun?

Çevrim içi tabanlı olan KILLER INN, sosyal çıkarım ve aksiyon türlerini bir araya getiriyor. 2026 yılının şubat ayında erken erişime açılan bu oyunda oyuncular Lambs ve Wolves olmak üzere iki farklı gruba ayrılıyor. Lambs takımındakiler masum rolünü, Wolves takımındakiler ise katil rolünü üstleniyor.

Masum rolündekilerin amacı hayatta kalmak ve katilleri ortaya çıkarmak. Katil rolündekilerin amacı ise kimliklerini gizleyerek masum rolündekileri etkisiz hâle getirmek. Bir şatoda geçen oyunun kasvetli atmosferi, oyuncuların birbirine güvenmekte zorlanmasına ve her hareketin şüphe uyandırmasına neden oluyor.

Masum rolündekiler kanıt toplayıp davranışları gözlemliyor ve şüpheli hareketleri sorguluyor. Katil rolündekiler ise masum rolündekileri etkisiz hâle getirmek için silah ve bıçak gibi çeşitli araçlar kullanıyor. Hızlı bir tempoya saihp olan yapımda stratejik düşünmek ve refleksler oldukça önemli.

KILLER INN'i Kimler Sever?

KILLER INN özellikle sosyal çıkarım ve aksiyon türlerindeki oyunları seven oyunculara hitap ediyor. Aslında Among Us'ı sevdiyseniz ve bu tarzda bir oyun arıyorsanız muhtemelen KILLER INN'i muhtemelen çok seveceksiniz. Bu oyun, çevrim içi tabanlı olduğundan dolayı arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişilere de hitap ediyor.

KILLER INN'in Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 2300X / Intel Core i3-8100

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

KILLER INN'in Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500 / Intel Core i7-9700K / Intel Core i5-10600

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

KILLER INN Kaç GB?

KILLER INN'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 75 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama tarafınaa yeterli boş alan yoksa bilgisayarda program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz.. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Sosyal çıkarım oyunlarının özellikle Among Us ile birlikte çok popüler hâle geldiğini söyleyebilirim. KILLER INN'i daha önce oynama fırsatım olmuştu ve çok beğenmiştim. Bu tarz yapımlar bence arkadaşlarla birlikte oynandığında çok daha eğlenceli oluyor. Eğer siz de sosyal çıkarım oyunlarını seviyorsanız KILLER INN'i de beğenebilirsiniz.