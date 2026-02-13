Türk Espor Oyuncusu Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE ile Guinness Dünya Rekoru Kırdı

FUT Esports oyuncusu Yiğit "Yigox" Arslan, Logitech'in yeni mouse'u ile Guinness'e girdi. 10 Şubat'ta İstanbul'daki FUT House'ta gerçekleştirilen deneme sırasında Yigox, Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE mouse ile bir dakikada tam 760 kez tıklama yaparak "60 saniyede en çok tıklama" dünya rekorunu kırdı.

Yigox, Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE ile Tıklama Rekoru Kırdı

FUT Esports'un profesyonel espor oyuncusu Yiğit "Yigox" Arslan, Türkiye'yi Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıdı. 10 Şubat'ta İstanbul'daki FUT House'ta gerçekleştirilen deneme sırasında Yigox, Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE mouse ile bir dakikada tam 760 kez tıklama yaparak "60 saniyede en çok tıklama" dünya rekorunu kırdı. Guinness World Records Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde gerçekleştirilen rekor denemesi, tüm resmi ölçüm ve doğrulama süreçlerinin ardından sertifikayla tescillendi.

Rekoru kıran Yigox, başarısında kullandığı ekipmanın kritik rol oynadığını vurguladı: "Normal bir ofis mouse'u ile 60 saniyede 550 tıklamayı geçemezken, SUPERSTRIKE ile her denememde 750'nin üstünü gördüm. Bugün 760 tıklama ile rekorun sahibi oldum, çok gururluyum" dedi.

Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Direktörü Cihan Önal, PRO X2 SUPERSTRIKE'ın özel teknolojisine dikkat çekti. Mouse, geleneksel mekanik switch'ler yerine Dokunsal Endüktif Tetik Sistemi (HITS) kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde tıklama gecikmesi 30 milisaniyeye kadar azalabiliyor.

PRO X2 SUPERSTRIKE'ın öne çıkan özellikleri:

0,65 mm aralıkta 10 kademeli ayarlanabilir tetikleme seviyesi

Sadece 61 gram ağırlık

HERO 2 sensörü ile 888 IPS üzerinde izleme hızı

LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ile ultra düşük gecikme

Önal, "Yigox'un bugün kırdığı rekor, SUPERSTRIKE'ın sunduğu hız, hassasiyet ve kişiselleştirilebilir tıklama deneyiminin en somut göstergesi. Türkiye'den böyle bir başarıya imza atmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE, 10 Şubat'tan itibaren global olarak satışa sunulurken, Türkiye'de ilk aşamada MediaMarkt mağazaları ve mediamarkt.com.tr üzerinden temin edilebiliyor. Ürünün fiyatı ise 9 bin 999 TL.