Basit Ama Eğlenceli Bir Oyun Bedava Dağıtılacak! Tarih Belli Oldu

Epic Games, geçtiğimiz gün yeni ücretsiz oyunu Nobody Wants to Die ve The Darkside Detective: A Fumble in the Dark oyunlarını erişime açtı. Şirket, gelecek hafta ise her ne kadar basit çizimlere sahip olsa da sizi doğrudan içine çeken bir oyunu ücretsiz sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca ücretsiz MMOFPS oyunu için de önemli hediyeler sağlayacak.

Epic Games, Hangi Oyunu Ücretsiz Sunacak?

Epic Games, oyuncular ile Return to Ash isimli oyunu ücretsiz olarak buluşturacak. 19 Şubat 2026 saat 19.00'da erişime açılacak bu oyun şimdiye kadar şirketin resmî mağazası üzerinden satın alınıp oynanamıyordu. Belirtilen tarihten itibaren mağaza sayfası üzerinden hiçbir ücret ödemeden alınabilmeye başlanacak.

Şirket ayrıca STALCRAFT X Starter Edition için de hediyeler verecek. Bu paket, 7 günlük premium, FN SCAR-L, Aurora-B, Classic M9 ve spor çantasına sahip olmanızı sağlayacak. Ayrıca Ice Hedgehog ve batarya alacaksınız. Silah ve zırh için de birer adet Hexagon-C dağıtılacak. Diğer alacağınız hediyeler arasında 10 adet ilk yardım seti, 15 adet Jiden Extra, 15 adet American MRE ve 15 adet Desperol olacak.

Return to Ash Nasıl Bir Oyun?

Return to Ash, Ashleigh isimli bir karakterin hastane odasından çıkıp kendini âdeta bir hiçliğin ortasında bulmasıyla başlıyor. En popüler korku oyunları ile farklı bir strateji izlenen bu oyunda daha çok duygusal ağırlıklı bir ilerleyiş söz konusu. Karakterimiz hiç olmadığı kadar huzurlu hissediyor ancak oyun bize bir hayli tekinsiz atmosfer hissi veriyor.

Oyunda verdiğimiz her yeni karar, hikâyenin gidişatını ve hatta sonunu belirliyor. Bizi karşılayan bu beyaz boşlukta mahsur kalmış ruhlarla etkileşim kuruyor, onların hikâyelerini dinliyoruz. Oyunda karşımıza kendisine "Ölüm" diyen maskeli ve gizemli bir varlık çıkıyor. Bu, Ashleigh'nin yüzleşmek zorunda kaldığı sınavların da ana sebeplerinden biri oluyor.

Return to Ash Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

Stalcraft X Nasıl Bir Oyun?

Stalcraft X, ücretsiz olarak oynanabilen MMOFPS yani birinci şahıs nişancı türünde devasa çok oyunculu bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyunda gizli yerleri bulabiliyor, bilimle uğraşabiliyor, ticaret y apabiliyor ve eser toplayabiliyorsunuz. Hangi rolü seçeceğiniz konusunda tamamen özgür oluyorsunuz.

Oyunda normal bir şekilde yaşamını sürdüren NPC'ler ve mutantlar mevcut. Ayrıca birbirleriyle savaşan ya da ticaret yapan gruplar da bulunuyor. Hangi bölgede olduğunuza bağlı olarak göreceğiniz canlılar da değişiklik gösteriyor. En çok dikkat etmeniz gereken şey ise diğer oyuncular çünkü her bölgede başka oyuncular tarafından alt edilme riskiniz bulunuyor.

Stalcraft X Minimum Sistem Gereksinimleri