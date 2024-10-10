Logitech, POP Icon Combo Klavye ve Mouse Setini Tanıttı

Logitech yenilikçi ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise renkli tasarımıyla dikkat çeken yeni POP Icon Combo klavye ve mouse seti oldu. Şık tasarımı ve işlevselliği bir araya getiren POP Icon Combo, genç ve modern profesyonellere hitap ediyor. İşte detaylar!

Logitech, POP Icon Combo Klavye ve Mouse Seti Özellikleri

POP Icon Keys, zarif hatları ve canlı renk seçenekleri, pudra pembe/beyaz, turuncu/beyaz, grafit/yeşil ile kullanıcıların çalışma masasını kişiselleştiriyor. Düşük profilli, ergonomik tuşlarıyla sessiz ve konforlu bir yazma deneyimi sunarken, kompakt tasarımı sayesinde çalışma alanına modern bir dokunuş katıyor.

Kullanıcılar, POP Icon Keys klavyesindeki dört özelleştirilebilir kısayol tuşunu Logi Options+ uygulamasıyla kolayca kişiselleştirebiliyor. Bu uygulama, iş akışını hızlandırmak ve günlük görevleri daha verimli hale getirmek için kullanıcıların tek tuşla sosyal medya, müzik ve video uygulamalarına erişimine imkan sağlıyor.

Ayrıca, sessize alma, emoji menüsü, ekran görüntüsü alma gibi yaygın kullanılan kısayol tuşları da bu uygulama üzerinden kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlanabiliyor. Kullanıcılar Logi AI Prompt Builder ile favori yapay zeka araçlarını tek bir tuşa basarak başlatabiliyor.

Bu özellik, iş süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda daha yaratıcı ve verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. POP Icon Keys, birden fazla cihazla uyumlu olarak çalışmak üzere tasarlandı. Üç farklı cihaza bağlanabiliyor ve kullanıcılar, bir tuşa basarak bu cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.

Ayrıca, 36 aya kadar pil ömrü sunarak uzun süreli kullanım sağlıyor, kullanıcıların kesintisiz çalışmasına olanak tanıyor. POP Mouse ise hassas gezinme sağlayan SmartWheel (Akıllı Kaydırma) özelliği ve %90 oranında tıklama sesini azaltan Silent Touch Teknolojisi ile donatıldı.

İki özelleştirilebilir eylem tuşuna sahip olan POP Mouse, iş ve eğlence modları arasında hızlı geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. 24 aya kadar pil ömrü sunuyor ve üç cihaza kadar bağlanabiliyor.

POP Icon Keys ve POP Mouse, çalışma alanını güzelleştirirken çevresel sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyor. POP Icon Keys ve POP Mouse, döngüselliği artırmak ve ürünün karbon ayak izini azaltmak amacıyla renk seçeneğine bağlı olarak %37 ile %70 arasında geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor.

Ayrıca, kağıt ambalajları, FSC sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan temin ediliyor. Global lansmanı 8 Ekim’de yapılan Logitech POP Icon Combo, Ekim ayının sonu itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. Logitech Türkiye Kategori ve Pazarlama Lideri Cihan Önal, yeni ürümlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: