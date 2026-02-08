LoL'de Maç Bulmak Zorlaşacak! Yeni Güncelleme Yayınlandı

Riot Games, League of Legends ya da kısaca LoL için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, oyunda birtakım değişiklikler yaşanmasına neden oldu. Öyle ki bu yama, her oyuncu için olmasa da bazı oyuncular için can sıkıcı olabilecek bekleme süresi artışını da beraberinde getirdi.

LoL'de Maç Bulmak İçin Daha Çok Bekleyeceksiniz

League of Legends'ın yeni güncellemesi ile maç bulma süresi arttı. Bu kararın alınmasının arkasında ise pek çok neden bulunuyor. Geliştirmeden sorumlu yönetici Matt Leung-Harrison tarafından aktarılan bilgilere göre son yamada Challenger seviyesindeki karşılaşmaların daha dengeli hâle gelmesi ve genel olarak daha kaliteli bir maç deneyimi elde etme imkânı sunmak için bu değişikliğe gidildi.

Popüler oyunu oynayan hemen hemen deneyimlediği üzere "Ustalık" ve üzeri oyuncuların sayısı düşük olduğu için sistem bazen gelişigüzel bir eşleştirme yapabiliyordu. Ortaya çıkan dengesiz karşılaşma ise hem yeni başlayan hem de yüksek seviyedeki oyuncular açısından ciddi bir dezavantaj oluşturuyordu. Bir taraf karşısındaki oyuncuların çok iyi oynamasından dolayı oyundan sıkılırken diğer taraf ise çok kolay maç olması yüzünden yeterince keyifli bir deneyim elde edemiyordu.

Yeni sistemde takımlar arasındaki yetenek farkının minimum seviyeye indirilmesi bekleniyor. Ne yazık ki bu durum normalde olduğundan daha uzun beklemenize neden olacak. Bu güncelleme, yüksek seviyeli oyuncuların beraber girmesi ve sesli iletişim kurması sayesinde elde ettiği avantaj ile maçta hâkimiyet kurması gibi sorunları da ele alıyor.

Takıma eğer çok profesyonel bir oyuncu varsa sistem denge kurmak için karşı tarafa da onun dengini verecek ya da bu ikilinin yanına biraz daha düşük seviyeli oyuncu vermeyi tercih edecek. Böylece iki kişinin el ele verip oyunu erkenden bitmesini önlenecek. Tüm bunlara ek olarak sistem artık sadece KDA oranı ile değil, maçı gerçekten kazandıracak kritik hamlelerde bulunup bulunulmadığı ile ilgilenecek.