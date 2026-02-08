Çok Etkileyici İki Dedektif Oyunu Ücretsiz Olacak! Tarih Belli Oldu
Sizi gerek grafikleri gerek hikâyesi gerek oynanışı ile etkisi altına alacak iki dedektif oyunu yakında Epic Games'te ücretsiz olarak erişime açılacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, 12 Şubat 2026 tarihinde Nobody Wants to Die ile The Darkside Detective: A Fumble in the Dark'ı bedava dağıtacak.
- A Fumble in the Dark şu an Epic Games'te 115 TL'ye satılıyor.
- Henüz Epic Games'te erişime açılmayan Nobody Wants to Die'ın Steam fiyatı 18.99 dolar (828 TL).
Epic Games, geçtiğimiz günlerde yeni ücretsiz oyunu Botany Manor'ı erişime açtı. Bununla birlikte Pixel Gun 3D için 1000 TL'nin üzerinde değere sahip "Zehirli Retro" setini bedava dağıtmaya başladı. Şirket, gelecek hafta ise biri etkileyici grafikleri, diğeri ise sürükleyici bir deneyim sunması ile öne çıkan iki dedektif oyununu bedava sunmaya hazırlanıyor.
Epic Games'in Hangi Oyunları Bedava Verecek?
Epic Games, 12 Şubat 2026 tarihinde Nobody Wants to Die ve The Darkside Detective: A Fumble in the Dark oyunlarını tamamen ücretsiz olarak verecek. İlk oyun şu an Epic Games'te erişime açık olmasa da Steam üzerinden 18.99 dolar (828 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. İkinci oyunun Epic Games'teki fiyatı ise şu an itibarıyla 115 TL.
Belirtilen oyunları bedava almak için son tarih 19 Şubat 2026 olacak. Bu tarihe kadar eğer Epic Games'in mağazası üzerinden oyunların sayfasına gidip kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacaklar. Bu, daha sonra dilediğiniz herhangi bir zamanda oyunları indirip oynamaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor.
Nobody Wants to Die Nasıl Bir Oyun?
Nobody Wants to Die, 2329 yılında New York'ta geçen bir distopik oyun. Dedektif James Karra, ölümden döndükten sonra amirinden gizli bir dava alıyor. Bu davada ona Sara Kai eşlik ediyor. Oyunda ilerledikçe sır perdeleri ortadan kalkmaya ve gerçekler bir bir dökülmeye başlıyor. Bir katilin peşinden giderken şehri aydınlık günlerine geri döndürmeye çalışıyorsunuz.
Nobody Wants to Die Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core I3-8100 / AMD Ryzen 5 2600X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX VEGA 56 / Intel Arc A750
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark Nasıl Bir Oyun?
Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan The Darkside Dedective: A Fumble in the Dark, Dedektif Francis McQueen'i merkezine alıyor. Oyun, Twin Lakes adlı bir yerde geçiyor. The Darkside Dedective'deki olaylardan sonra Dooley'i karanlık taraftan uzak tutmaya çalışan McQueen, şehirdeki garip ve paranormal olayları incelemeye devam ediyor.
A Fumble in the Dark Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3 (Üçüncü Nesil) / AMD FX-4100 Serisi
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel HD, GeForce 6 Seisi / Radeon R7 Serisi
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan