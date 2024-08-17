Yerli Korku Oyunu Lost Lullabies: The Orphanage Chronicles Yakında Erken Erişime Açılıyor!

Türk oyun geliştiricisi Pugsy Studios, gerçek bir hikayeden ilham alarak geliştirdiği ve yüksek kaliteli grafiklerle dikkat çeken yeni oyunu Lost Lullabies: The Orphanage Chronicles’ı çok yakında oyuncularla buluşturacak.

Yakın zamanda erken erişime açılması planlanan bu etkileyici korku oyunu, bir yetimhanede yaşanan paranormal olaylar etrafında şekilleniyor. Hem tek başına hem de çok oyunculu olarak deneyimlenebilecek olan Lost Lullabies, kısa süre içinde korku türü tutkunlarının favorileri arasına girecek gibi görünüyor. İşte detaylar!

Yerli Korku Oyunu Lost Lullabies: The Orphanage Chronicles Konusu

1960 yılında yaşanan bir yangının ardından 1980’li yıllarda geçen oyunumuz, Lowell kasabasının dışındaki sisli ormanların derinliklerinde yer alan Lowell Yetimhanesi'ni merkezine alıyor.

Kötü ünü, içerisinde barındırdığı çocukların işkenceye maruz kalmasına ve gizli deneyler yapılmasına dayanan bu yetimhane, 60’lı yıllarda meydana gelen bir yangın sonucu harabeye dönmüştü.

Oyuncular, yangının gömdüğü sırları açığa çıkarmak için bir araya gelen dört arkadaşın hikayesine tanık olacaklar. Hikaye boyunca, yetimhanenin gizemlerini çözmek için yanmış ve yıkılmış binayı adım adım keşfedecekler.

Gerçekçi Grafiklerle Korku Dolu Bir Atmosfer

Lost Lullabies: The Orphanage Chronicles, detaylı işlenmiş bulmacalar, etkileyici grafikler ve derinlemesine hikaye anlatımı ile korku dolu bir atmosfer sunuyor. Oyuncular, Lowell kasabasına ilk adım attıkları andan itibaren gerilimi hissetmeye başlayacaklar.

Puslu hava, karanlık sokaklar ve sürekli tırmanan bir gerilim, oyunu unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

Benzersiz Çok Oyunculu Deneyim

Lost Lullabies, tek kişilik hikaye modunun yanı sıra, 4 kişilik co-op multiplayer seçeneğiyle de dikkat çekiyor. Oyuncular, dört farklı sınıftan birini seçerek, yetimhanenin sırlarını birlikte keşfetme şansı yakalayacaklar. Her sınıfın kendine özgü özellikleri ve oyun tarzı, oyunun tekrar oynanabilirliğini artırıyor.

Karanlığın İçinde Kaybolmaya Hazır Olun

Pugsy Studios’un uzun süredir üzerinde çalıştığı Lost Lullabies: The Orphanage Chronicles, Temmuz ayında Steam ve Epic Games üzerinden erken erişime açılacak. İlk erişimde oyuncular, iki bölüm ve 11 farklı hayaletle karşılaşacak.

Tam sürümle birlikte ise dört bölüm ve 22 hayalet oyuncuları bekliyor olacak. Oyuncuları karanlık ve gizem dolu bir dünyanın içine çekecek olan bu yerli korku oyunu, etkileyici görselliği ve güçlü hikaye anlatımıyla korku oyunlarına yeni bir soluk getirecek.