Mac'lerde 8 GB RAM Yeterli mi? Apple'dan Açıklama Geldi!

Geçen yıl M3 MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte birçok analist Apple'ı hâlâ 8 GB RAM'li Mac'ler sattığı için eleştirmişti. O dönemde Apple, bir Mac'teki 8 GB'ın bir Windows PC'deki 16 GB RAM'e eş değer olduğunu söylemişti. Şimdi ise şirket yine 2024 yılında 8 GB RAM'li Mac'lerin satılmasından yana olduğunu savunuyor.

Mac pazarlama yöneticisi Evan Buyze, IT Home'a verdiği bir röportajda 8 GB RAM'e sahip Mac'ler ile konuştu. Buyze'ye göre giriş seviyesi Mac'lerdeki 8 GB RAM, çoğu kullanıcının bu bilgisayarlarla yaptığı çoğu görev için yeterli. Buyze örnek olarak web'de gezinme, medya oynatma, fotoğraf ve video düzenleme ve gündelik oyunları gösterdi.

Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Kate Bergeron ve geçtiğimiz yıl bir başka Apple yöneticisi, şirketin kullandığı işlemcilerin Mac'lerdeki RAM'i daha verimli kullanabildiğini söylemişti.

Apple'a Göre 8 GB RAM Hâlâ Yeterli

Röportaj yakın zamanda piyasaya sürülen M3 MacBook Air'e odaklanıyor ve verilen cevap kısmen doğru. Esasında kullanıcılar 8 GB RAM ile çoğu temel görevi sorunsuzca yerine getirebilir ancak Mac'lerini video düzenleme veya programlama için kullanmayı planlayanlar daha fazla RAM gereksinimi nedeniyle bazı dezavantajlarla karşılaşabilirler.

Apple yöneticileri röportajda konuyla ilgili olarak Apple işlemcilerinin yapay zekâ tabanlı görevler için nasıl ideal olduğundan da bahsettiler. Ayrıca Apple'ın gelişmiş donanım ve Game Porting Toolkit gibi yeni macOS özellikleri sayesinde Mac'i harika bir oyun platformu hâline getirmeye odaklandığından bahsettiler.

En nihayetinde gündelik kullanım için 8 GB RAM'in yeterli olduğu kabul edilebilir ama yerel şekilde çalışacak yapay zekâ özelliklerinin geleceği bir gelecekte artık minimum olarak 16 GB RAM'li konfigürasyonlar görmeye başlamamız muhtemel.

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