Madagaskar’da Dinozorlar Döneminden Bir Memeliye Ait Fosil Bulundu

Doğu Afrika ada ülkesi olan Madagaskar’da, 66 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen, dinozorlar dönemine ait bir memeli fosili keşfedildi. Bilim insanları keşfedilen fosile “çılgın yaratık” adını verdi. Bilim insanları keşfedilen fosilin, yaşadığı tahmin edilen dönem için farklı, benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

“Adalatherium hui” (çılgın yaratık) ismi verilen fosilin, daha önce eşi benzeri bulunmayan dişlere sahip olduğu ifade ediliyor. Bilim insanları fosilin kretase döneminde yaşamış olabileceğini düşünüyor. “Çılgın yaratık” aynı zamanda, antik Gondvana kıtası için keşfedilen ilk bütün halde fosil olma özelliği taşıyor. Fosilin boyutu, ortalama bir sıçan boyutu olarak ifade ediliyor. Bilim insanları keşfedilen fosilin otçul olduğunu, güçlü bir kazıcı hayvan olduğunu ve koşmak gibi pek çok fiziki hareketi gerçekleştirebildiğini düşünüyor.

A bizarre 66-million-old mammal was discovered in Madagascar by a team of researchers led by Dr. David Krause, senior curator of vertebrate paleontology at DMNS. The discovery, called Adalatherium, was announced today in the journal Nature. https://t.co/tIO7BmtGVQ pic.twitter.com/lj6WJGwxz2