"Made by Google" Etkinliği Nasıl İzlenir? Google Hangi Ürünleri Tanıtacak?

Google, yeni nesil Pixel 7 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını ve markanın Pixel markası altında Pixel Watch olarak adlandırılan ilk akıllı saatini piyasaya sürmeye hazır.

Şirket, bu yeni ürünlerin lansman etkinliğinin 6 Ekim'de düzenleneceğini daha önce açıklamıştı. Google'ın Sonbahar Lansman Etkinliği, şirket tarafından resmî YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Lansman etkinliğinin 6 Ekim tarihinde yani bugün, Türkiye saati ile 17:00'de başlaması planlanıyor. Lansman etkinliğinin kayıtlı versiyonu da kullanıcıların izlemesi için hazır olacak.

"Made by Google" Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Etkinlikte Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlar tanıtılacak. Sızıntılara ve raporlara dayanarak Pixel 7 Pro, geliştirilmiş GPU ve NPU'ya sahip, henüz duyurulmamış Google Tensor G2 işlemci tarafından desteklenecek.

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro

İşlemcisinin yanı sıra kamera noktasında telefon, 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve 48MP telefoto lensten oluşan üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Ön tarafta ise selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 11 MP'lik bir ön kamera bulunuyor. 5.000 mAh kapasiteli pilden güç alacak olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yazılım bölümünde, telefon kutudan çıktığı hâliyle en son Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

Google Pixel Watch

Öte yandan dairesel bir kadrana sahip Google Pixel Watch, şirketin giyilebilir cihazlar için kullandığı Google Wear OS ile Samsung'un Tizen OS'in birleşmesinin ürünü olan Wear OS teknolojisini çalıştıracak.

Mountain View tabanlı şirket, Pixel 7 serisi telefonları ve Pixel Watch'ı yakın zamanda bir teaser'da sergilemiş olsa da Google hâlâ her şeyi açıklamadı. Ayrıntılı teknik özellikler ve özelliklerin yanı sıra fiyatlandırma ve bulunabilirlik bilgilerini öğrenmek için resmî lansman etkinliğini beklememiz gerekiyor.