Avustralya'da çürük mango ile sarhoş olan papağanlar pencerelere çarptı. Papağanların bir kısmının hayatını kaybettiği açıklandı. Broome Veteriner Hastanesinden Paul Murphy, olaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Mango ile Sarhoş Olan Papağanların Bir Kısmı Hayatını Kaybetti

IndyTurk'teki habere göre Avustralya'da yer alan papağanların çürümüş mangoları emerek sarhoş olduğu açıklandı. Sarhoş olan papağanların bazıları zehirlenerek ya da pencerelere çarparak hayatını kaybetti.

Broome Veteriner Hastanesinden Paul Murphy, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta etanol zehirlenmesi semptomlarının yer aldığı en az 6 sarhoş kuşun kliniğe getirildiğini belirten Murphy, birçok kuşun kliniğe gelmeden öldüğünü açıkladı.

Avustralya'nın özellikle Kimberley bölgesinde yere düşen pek çok mango meyvesi güneş ışığına maruz kalıyor ve bunun sonucunda ise çürüyor. Bu fermantasyon sürecinin sonunda etanol yan ürün olarak meydana geliyor.

Alkol türü etanol, özellikle şeker bakımından zengin, çürümüş mangolarda çok yüksek seviyede yer alıyor. Kimberley bölgesinde yer alan bazı kırmızı kanatlı papağanlar, etanolün yer aldığı çürük mangoları emiyor ve bunun sonucunda zehirleniyor.

Veteriner Murphy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu zamana kadar toplamda 6 adet sarhoş papağanın kliniğe getirildiğini fakat bir kısmının kliniğe gelemediğini çünkü insanların onları bulmadan önce öldüğünü ifade etti.

Sarhoş papağanların genellikle birkaç gün boyunca acı çektiğini belirten Murphy, beslenme bozukluğunun çeşitli aşamalarında olduklarını söyledi. Veteriner ayrıca kuşların bir kısmının zehirlenmenin haricinde kaza nedeniyle de hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı kuşların hareket edemeyecek kadar halsiz olabildiğini ya da alkolden dolayı uçarken kaza yapabildiğinin altını çizen Murphy, pencereye çarpma, uçamama, kedilere ve diğer yırtıcı hayvanlara karşı savunmasız kalma gibi sebeplerin de sarhoş papağanların ölmesine yol açtığını söyledi.

Çürük mangolardan en fazla etkilenen kuş türünün kırmızı kanatlı papağanlar olduğu açıklandı. Bunun nedeni ise bilinmiyor. Bu kuş türünün çürük mangodan bu kadar ağır bir şekilde etkilenmesinin sebebi, söz konusu çürük meyvenin diğerlerine kıyasla çok daha yüksek alkol oranına sahip olmasıdır.

Batı Avustralya Üniversitesi, Moleküler Bitki Biyolojisi Bölümünden Doç. Dr. Michael Considine, mangoların benzersiz olduğunu çünkü çok şekerli ve yüksek düzeyde alkol üretebildiğini ifade etti.