Mansur Yavaş Yeni Profil Fotoğrafı ile Gündem Oldu

Mansur Yavaş yeni profil fotoğrafı ile çizime yeni başlayan bir genci teşvik etti. Yaptığı değişiklik ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sanata değer verilmesi mesajını verdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçileriyle iletişimde kalmayı seven ABB Başkanı Mansur Yavaş, son hareketi ile gönülleri fethetti. 13 yaşındaki bir kız tarafından çizilen portreyi bütün sosyal medya kanallarında profil fotoğrafı olarak kullanmaya başlayan Yavaş, değişiklik sonrasında sanatın ne kadar önemli olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Aslında bütün olay yaklaşık 17 saat önce Bozkırın Kızı takma isimli bir Twitter kullanıcısının paylaştığı kara kalem çizimle başladı. Twitter kullanıcısı, "Kızım (13) bu sefer portre çalıştı, kimi çizdiğimi yazma, bakalım benzemiş mi dedi" yazısıyla hemen aşağıda görebileceğiniz çizimi paylaştı.

Paylaşımdan sonra diğer Twitter kullancıları ise çizim altında Mansur Yavaş'ı etiketlemeye başladılar. Çizim çok sevilmesi ve neredeyse bütün Twitter kullanıcıları tarafından beğenilmesinden sonra Yavaş harekete geçti.

Kızım (13) bu sefer portre çalıştı, kimi çizdiğimi yazma, bakalım benzemiş mi dedi 😌😌🙂🤗 pic.twitter.com/FCoyGSK0wu — Bozkırın Kızı (@KaramizrakGul) February 23, 2021

Mansur Yavaş Yeni Profil Fotoğrafı Neden Gündem Oldu?

Zehra Gül tarafından çizilen Mansur Yavaş portresi, annesi tarafından paylaşılmasından hemen sonra on binlerce beğeni aldı. Çizim altına binlerce kullanıcı Mansur Yavaş'ı etiketlemeye başladılar. Bu kadar ilgiye kayıtsız kalmayan Yavaş, hiç beklenmedik bir tepki ile çizime cevap verdi.

Orijinal paylaşımı alıntılayarak, çizimi çok sevdiğini belirten ABB Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!” diyerek sanatın ne denli önemli olduğunu hatırlatır Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu ki sanatla büyüyor çocuklarımız. İlk portre çalışmanda beni resmeden o küçük ellerini öpüyorum."

"Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!” diyerek sanatın ne denli önemli olduğunu hatırlatır Mustafa Kemal Atatürk.



Ne mutlu ki sanatla büyüyor çocuklarımız.



İlk portre çalışmanda beni resmeden o küçük ellerini öpüyorum. https://t.co/yQJ5xpt4wX — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 24, 2021

Bu paylaşım ardından Twitter, Facebook ve Instagram üzerinde profil resmini Zehra Gül tarafından yapılan çizimle değiştiren Yavaş, bu hareketi ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Benzer bir paylaşımı ise daha önce ABD'li şarkıcı The Weeknd yapmıştı. Bir hayranı tarafından çizilen ve kendisine hiç benzemeyen bir kara kalem çalışması, ABD'li Twitter kullanıcıları tarafından alaya alınmaya başlamıştı. Çizen kişinin hevesinin kırılmamasını isteyen şarkıcı, Instagram profilini alaya alınan çizimle değiştirerek, takipçisine destek vermişti.