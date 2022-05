Mars Helikopteri Ingenuity'den Yeni Video Paylaşıldı

Ingenuity helikopteri Mars'taki toz ve soğukla ​​başa çıkmakta zorlanıyor olabilir ancak hâlâ Dünya'ya paha biçilmez veriler gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde NASA bilim insanları, helikopterin hızla ilerlerken Mars yüzeyinin görünümünü gösteren çarpıcı bir video oluşturmak için bugüne kadarki en uzun uçuşundan alınan görüntüleri bir araya getirdi.

Video, helikopterin 8 Nisan'da gerçekleşen 25. uçuşunu gösteriyor. Bu uzun uçuş, helikopterin Güney Séítah bölgesinden çıkmasına ve Perseverance keşif aracının eski yaşam belirtilerini aramak için gittiği deltaya doğru hareket etmesine yardımcı oldu. Helikopterin keşif aracına nispeten yakın durması gerekiyor bu yüzden Ingenuity ekibi, güvenli bir iniş bölgesine ulaşmak için kısa bir uçuş yapmaya karar verdi.

An aerial view from Mars.

During #MarsHelicopter’s 25th flight, it flew 2,310 ft (704 m) at a speed of 12 mph (5.5 m/s), breaking its own distance and groundspeed records on another planet. Imagery recently downlinked shows Ingenuity’s point of view. https://t.co/NU5d6wGSdE pic.twitter.com/IqgkEmR04W