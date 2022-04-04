Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık resmi tüketici enflasyonu %61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Artan enerji ve gıda fiyatlarıyla birlikte bir süredir uzmanlar tarafından TÜFE'nin %61'e ulaşması bekleniyordu. Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılının Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, 2021 yılının Aralık ayına göre %22,81, 2021 yılının Mart ayına göre %61,14 ve 12 aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

TÜFE Ana Harcama Gruplarına Göre Yıllık Değişim Oranları

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE Ana Harcama Gruplarına Göre Aylık Değişim Oranları

Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B) Yıllık %51,34, Aylık %4,24 Arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.