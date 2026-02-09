Marvel's Wolverine Çıkış Aralığı Sızdırıldı

Latin Amerika PlayStation Store tarafında yaşanan sızıntı ile Marvel's Wolverine çıkış aralığı resmi duyuru öncesinde ortaya çıktı. Oyun gerçekten de bu yıl içerisinde bizlerle olacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Marvel's Wolverine Çıkış Aralığı Eylül Ayına İşaret Ediyor

2021 yılının Eylül ayındaki PlayStation Showcase sırasında duyurulmuş olan Marvel's Wolverine, 2023 yılının Aralık ayında yaşanan Insomniac Games siber saldırısı ile sık sık gündeme gelmişti. Ekran görüntüleri ve fragmanlarının yanı sıra, oyunun oynanabilir bir sürümü de internete düşmüştü. Duyurusunun üzerinden geçen dört yıllık bir sürenin ardından, Eylül ayındaki State of Play yayınında geri dönüş yapan Marvel's Wolverine ile bu yılın üçüncü çeyreğinde buluşacakmışız gibi görünüyor.

Latin Amerika PlayStation Store sayfasındaki listelemeye bakılırsa, oyunun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Yani bu da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına tekabül ediyor. Bunun Kuzey Amerika sayfasında 2026 Sonbaharı ibaresiyle de örtüşüyor. Ancak bu noktada Sonbahar mevsiminin ilk ayı Eylül olduğu için, beklememiz gereken aralığın biraz daha daraldığını söyleyebiliriz.

Aslına bakarsanız bu dönem, oyunun çıkışı için güvenli bir dönem de olabilir. Eğer Grand Theft Auto 6 ile herhangi bir başka erteleme olmaksızın Kasım ayında buluşacağımızı düşünecek olursak, gölgede kalmayacağını söyleyebiliriz. Yani Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Marvel's Spider-Man 2 oyunlarının aksine Ekim veya Kasım ayının tercih edilmemesi, stratejik açısından epey uygun olacaktır.

Her ne kadar söz konusu resmi bir sayfa olsa da resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını belirtelim. Yani her şeye rağmen bunu da bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Önümüzdeki hafta yapılacağı iddia edilmiş olan State of Play yayını sırasında sürpriz bir açıklam gelebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.