1077 TL'lik Dev İndirim: Ucuza Efsane Marvel Oyunu Fırsatı!

Marvel's Guardians of the Galaxy'i henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden Marvel oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Marvel's Guardians of the Galaxy'nin Fiyatı Düştü

Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Marvel's Guardians of the Galaxy de bulunuyor. Yüzde 90 oranında indirime giren oyun kampanya kapsamında 29,99 dolar (1.196 TL) yerine 2,99 dolara (119 TL) satılmaya başlandı.

Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Eğer söz konusu Marvel oyununu satın almak istiyorsanız minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Marvel's Guardians of the Galaxy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Marvel's Guardians of the Galaxy'nin bilgisayara yüklenebilmesi için en az 80 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve bu sayede kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Marvel's Guardians of the Galaxy Fragmanı

Marvel's Guardians of the Galaxy Nasıl Bir Oyun?

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen Marvel's Guardians of the Galaxy, en iyi TPS oyunları arasında yer alıyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip aksiyon macera oyununda Star-Lord'u kontrol ederek düşmanları yok etmeye çalışıyoruz.

Mizahi diyaloglar, sürükleyici hikâye ve başarılı seslendirmeler ile öne çıkan oyun 78 Metacritic puanına sahip. 2021 yılında satışa sunulan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.