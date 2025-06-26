1600 TL'lik Oyun 80 TL'ye Düştü! Steam Yaz İndirimleri Başladı

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, 2025 yaz indirimlerini resmen başlattı. Yıl boyunca indirime girmesi beklenen birçok popüler yapım, bu kampanya kapsamında dikkat çeken fiyatlarla satışa sunuldu. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle oyuncular için önemli bir fırsata dönüşen kampanya, yoğun ilgiyle karşılandı. Öyle ki platformda zaman zaman erişim sorunları da yaşanıyor. İşte Steam Yaz İndirimleri kapsamında dikkat çeken bazı oyunlar...

Steam Yaz İndirimleri ile İndirime Giren Oyunlar

Steam Yaz İndirimleri kapsamında bazı oyunlar öne çıkıyor. Cyberpunk 2077, yüzde 65 indirimle 44.99 dolardan 15.74 dolara düştü. Sons Of The Forest ise yüzde 66 indirimle 14.99 dolar yerine sadece 5.09 dolara satılıyor.

Efsane futbol serisinin yeni oyunu EA SPORTS FC 25, 69.99 dolardan 13.99 dolara inerek yüzde 80 indirim aldı. Euro Truck Simulator 2, yüzde 90 indirimle 14.99 dolardan 1.49 dolara düştü. Battlefield 1 ise resmen bedava. Öyle ki yüzde 95 indirimle yalnızca 1.99 dolara satılıyor.

Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren başlıca oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Cyberpunk 2077 44.99 dolar 15.74 dolar (-65%) Baldur's Gate 3 34.99 dolar 27.99 dolar (-20%) Palworld 14.99 dolar 11.24 dolar (-25%) Sons Of The Forest 14.99 dolar 5.09 dolar (-66%) EA SPORTS FC 25 69.99 dolar 13.99 dolar (-80%) God of War Ragnarök 49.99 dolar 39.99 dolar (-20%) House Flipper 14.99 dolar 1.49 dolar (-90%) Euro Truck Simulator 2 14.99 dolar 1.49 dolar (-90%) Grounded 39.99 dolar 19.99 dolar (-50%) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99 dolar 13.19 dolar (-67%) Dying Light 18 dolar 3.60 dolar (-80%) Battlefield 1 39.99 dolar 1.99 dolar (-95%) Stardew Valley 5.99 dolar 2.99 dolar (-50%) Valheim 13.19 dolar 6.59 dolar (-50%) Sea of Thieves 27.99 dolar 9.79 dolar (-65%) Dead by Daylight 14.99 dolar 5.99 dolar (-60%) Rust 18.99 dolar 11.39 dolar (-40%) Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar (-50%) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99 dolar 23.99 dolar (-40%) Grand Theft Auto 5 Enhanced 29.99 dolar 14.99 dolar (-50%) Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 14.99 dolar (-75%)

Steam Yaz İndirimleri 10 Temmuz saat 20.00 itibarıyla sonlanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.