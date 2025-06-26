1600 TL'lik Oyun 80 TL'ye Düştü! Steam Yaz İndirimleri Başladı
Steam'de merakla beklenen Yaz İndirimleri nihayet başladı. popüler oyunlar daha düşük fiyatlarla satılmaya başlandı. İşte göze çarpan yapımlar!
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, 2025 yaz indirimlerini resmen başlattı. Yıl boyunca indirime girmesi beklenen birçok popüler yapım, bu kampanya kapsamında dikkat çeken fiyatlarla satışa sunuldu. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle oyuncular için önemli bir fırsata dönüşen kampanya, yoğun ilgiyle karşılandı. Öyle ki platformda zaman zaman erişim sorunları da yaşanıyor. İşte Steam Yaz İndirimleri kapsamında dikkat çeken bazı oyunlar...
Steam Yaz İndirimleri ile İndirime Giren Oyunlar
Steam Yaz İndirimleri kapsamında bazı oyunlar öne çıkıyor. Cyberpunk 2077, yüzde 65 indirimle 44.99 dolardan 15.74 dolara düştü. Sons Of The Forest ise yüzde 66 indirimle 14.99 dolar yerine sadece 5.09 dolara satılıyor.
Efsane futbol serisinin yeni oyunu EA SPORTS FC 25, 69.99 dolardan 13.99 dolara inerek yüzde 80 indirim aldı. Euro Truck Simulator 2, yüzde 90 indirimle 14.99 dolardan 1.49 dolara düştü. Battlefield 1 ise resmen bedava. Öyle ki yüzde 95 indirimle yalnızca 1.99 dolara satılıyor.
Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren başlıca oyunlar şu şekilde sıralandı;
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|15.74 dolar (-65%)
|Baldur's Gate 3
|34.99 dolar
|27.99 dolar (-20%)
|Palworld
|14.99 dolar
|11.24 dolar (-25%)
|Sons Of The Forest
|14.99 dolar
|5.09 dolar (-66%)
|EA SPORTS FC 25
|69.99 dolar
|13.99 dolar (-80%)
|God of War Ragnarök
|49.99 dolar
|39.99 dolar (-20%)
|House Flipper
|14.99 dolar
|1.49 dolar (-90%)
|Euro Truck Simulator 2
|14.99 dolar
|1.49 dolar (-90%)
|Grounded
|39.99 dolar
|19.99 dolar (-50%)
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39.99 dolar
|13.19 dolar (-67%)
|Dying Light
|18 dolar
|3.60 dolar (-80%)
|Battlefield 1
|39.99 dolar
|1.99 dolar (-95%)
|Stardew Valley
|5.99 dolar
|2.99 dolar (-50%)
|Valheim
|13.19 dolar
|6.59 dolar (-50%)
|Sea of Thieves
|27.99 dolar
|9.79 dolar (-65%)
|Dead by Daylight
|14.99 dolar
|5.99 dolar (-60%)
|Rust
|18.99 dolar
|11.39 dolar (-40%)
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar (-50%)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99 dolar
|23.99 dolar (-40%)
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|29.99 dolar
|14.99 dolar (-50%)
|Red Dead Redemption 2
|59.99 dolar
|14.99 dolar (-75%)
Steam Yaz İndirimleri 10 Temmuz saat 20.00 itibarıyla sonlanacak.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.