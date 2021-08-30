Maske Takan Maymun Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu (Video)

Yüzüne maske takan maymun, son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dünyanın dört bir yanında uygulanan yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan maymunun hareketleri, kendisi ile karşılaşan bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

Koronavirüs bütün dünyada etkisini hissettirmeye devam ederken maske ve sosyal mesafe tedbirleri, insanlar için yaşamın bir parçası haline geldi. Son paylaşılan görüntülerde ise maske takma gibi koronavirüs tedbirlerine bağlı kalmak için elinden geleni yapmaya çalışan sadece insanlar değil, hayvanlar da en az insanlar gibi çaba gösteriyor.

Maske Takan Maymun Anbean Kayıt Altına Alındı

Geçen günlerde bir maymun, siyah yüz maskesini takıp dolaşırken görüntülendi. Bu bir nevi "maymun görür, maymun yapar" vakası olsa da video kısa sürede o kadar hızlı yayıldı ki maymunun hareketleri, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından sevilip beğenildi.

Aşağıda yer alan videodan da görülebileceği üzere maske yere atılmışı. Yerdeki siyah yüz maskesini gören maymun, diğer insanları da örnek alarak maskeyi kaldırıp yüzüne taktı. Yüzüne göre çok büyük olan maske, maymunun küçük kafasının tamamını kapladı. Bu da onun görüş açısının kapanmasına neden oldu.

Maymunu kayıt altına alan kişi, maymunun maskeyi takmasından itibaren yaptıklarını anbean telefonunun kamerası ile kaydetti. Maymun, gözünü kapatan maskeden ötürü çevresini görmemesine rağmen yürümeye başladı. Birkaç adımın sonunda durup yüzünden maskeyi çıkaran hayvan, maskeyi eline alıp sol tarafını kaşıdı.

Sol tarafını kaşıdıktan sonra yüzüne maskeyi geri takan maymun, bir daire çizdi. Başladığı yere geri döndüğünde maske yüzünden düştü. Video, maymun maskeyi yeniden takmaya çalışırken sonlandırıldı.

Maskenin görüş açısını kapatmasına rağmen yürümeye çalışan maymun, sosyal medyada beğeni üzerine beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun beğeni yağmuruna tutulan maske takan maymun, Facebook'ta 1,5 milyondan fazla görüntüleme alırken yaklaşık olarak 3000 de yorum aldı.

Facebook'ta paylaşılan görüntü ile ilgili yorum yapan bir kullanıcı, maymunun dahi maske takmak için çabalamasına rağmen çoğu insanın maske takmaktan kaçındığını söyledi. Bir kullanıcı ise kullanılan maskenin mevcut koşullar altında bile yere atılmasını eleştirdi.