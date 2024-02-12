Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Filminden Yeni Fragman Paylaşıldı! (Video)
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminden yeni bir fragman geldi. Çok yakında vizyona girecek filme dair detaylar ve fragman haberimizin devamında!
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filminin yeni fragmanı paylaşıldı. 10 Mayıs'ta vizyona girmesi beklenen ve fragmanda da bu şekilde açıklanan film, bilim kurgu ve aksiyon filmidir.
Covid-19 salgını döneminde yazıldığı bilinen filmin orijinal adı Kingdom of the Planet of the Apes. 2022 Ekim ayında çekimlerine başlanan film, 2023 Şubat ayında tamamlandı.
Maymunlar Cehennemi Ne Anlatıyor? Maymunlar Cehennemi Gerçek Olabilir Mi?
Evrim başladığından bu yana her gün ilerlemekte. Kimi zaman ileri evrim yerine geri evrim olsa dahi çoğunlukla evrim ileri bir şekilde yol alıyor.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Film Konusu ve Fragmanı
Senaryosunu Josh Friedman, Rick Jaffa ve Amanda Silver'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball oturuyor. 20th Century Studios tarafından üretilen ve dağıtılan film, Maymunlar Cehennemi serisinin dördüncü filmi olacak.
Filmin konusu şu şekilde aktarılıyor: "Sezar'ın halkını bir vahaya getirmesinden bu yana pek çok maymun topluluğu büyümüş, insanlar ise vahşi bir yaşam sürer. Bazı maymun grupları Sezar'ın adını hiç duymamışken, diğerleri onun gelişen imparatorluklar kurma öğretisini çarpıtır. Bu ortamda, bir maymun lideri insan teknolojisini bulmak için diğer grupları köleleştirmeye başlarken, klanının ele geçirilmesini izleyen başka bir maymun, özgürlüğü bulmak için bir yolculuğa çıkar."
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık Oyuncu Kadrosu
- Freya Allan
- Owen Teague
- Dichen Lachman
- Kevin Durand
- Sara Wiseman
- Peter Macon
- Lydia Peckham
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