Riot Games, Vanguard Ekran Görüntüsü Alıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Oyun oynamak, kuşkusuz günlük hayatın yoruculuğundan ve stresinden uzaklaşmanın en iyi yollarından biri. Bu nedenle pek çoğumuz bulduğumuz boş vakitlerimizde bu eğlenceli hobiye ayırıyoruz. Ancak tek kişilik hikayeli bir oyun değil de rekabetçi ve çevrim içi bir tecrübe arıyorsanız, hileciler bu huzurlu hobiyi sizin için kabusa dönüştürebilir.

Bunun önüne geçmek için aralarında Valve ve Riot Games'in de olduğu pek çok geliştirici kendi oyunlarında anti-hile sistemleri kullanıyor. Böylelikle hilecilerin oyun deneyinizi zehirlemesini önlemeye çalışıyor. Ancak bu sistemler için kullanılan yöntemler, zaman zaman yanlış anlaşılmaları da beraberinde getiriyor.

Benzer bir yanlış anlaşılma kısa süre önce Riot Games'i hedeflerin odağı haline getirdi. Şirketin League of Legends ve Valorant için kullandıığı Vanguard anti-hile sistemiyle herhangi bir izin olmadan oyuncuların bilgisayarından ekran görüntüsü aldığı iddia edildi. Son olarak şirket, bunun yanlış olduğunu belirterek bazı açıklamalarda bulundu.

Riot Games, Vanguard'ın Ekran Görüntüsü Aldığı İddiasına Cevap Verdi!

Riot Games, League of Legends ve Valorant için kullanılan Vanguard anti-hile sistemi hakkında açıklama yaptı. Şirket, Vanguard'ın ekran görüntüsü alma esnasında sadece oyun ekranıyla kısıtlı olduğunu ve oyun istemcinin dışına çıkmadığını belirtti.

Hilecileri tespit etmek ve gerekirse hesaplarını kapatmak için uygulanan bu güvenlik önleminin başka herhangi bir ekranın ya da birden fazla monitörün görüntüsünü almadığının da altını çizdi. Riot Games ayrıca Vanguard'ın TPM 2.0 ve SecureBoot gibi BIOS ayarlarını değiştirmediğini de teyit etti.

Böylelikle oyuncuların endişelenmesi gereken bir durum olmadığı, iddiaların ise mevcut ve halihazırda şeffaf yürütülen bir sürecin çarpıtılmasından ibaret olduğu ortaya çıkmış oldu.