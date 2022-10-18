Maymunlar Cehennemi Ne Anlatıyor? Maymunlar Cehennemi Gerçek Olabilir Mi?

Evrim başladığından bu yana her gün ilerlemekte. Kimi zaman ileri evrim yerine geri evrim olsa dahi çoğunlukla evrim ileri bir şekilde yol alıyor. Maymunlar Cehennemi Tam da bu noktada evrimin gerçeğini yansıtmaya çalışıyor! Peki, Maymunlar Cehennemi tam olarak ne anlatıyor? Gelin birlikte bakalım.

Maymunlar Cehennemi Ne Anlatıyor?

Maymunlar Cehennemi serisi Toplam 3 filmden oluşmakta. Seri Maymunlar Cehennemi Başlangıç, Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti ve Maymunlar Cehennemi savaş olarak sıralanıyor.

Maymunlar Cehennemini Başlangıç:

Filmde bir şirketin şempanzeler üzerinde deneyler yapılması ve bu deneylerden ötürü maymunlardaki genetik değişimi anlatmakta. Şirketin deney yapmasının amacı Alzheimer hastalığına çözüm bulmak. Ancak, bir gün bir şempanze de kafesinden kaçarak şirkette isyan çıkarmaktadır. Daha sonra bu isyanın nedeni şempanzenin bir yavrusunun olduğunu göstermekte.

Tüm şempanzeler uyutulurken yavru şempanze uyutulmuyor ve şirket çalışanı tarafından evcil hayvan olarak misafir ediliyor. Daha sonra küçük şempanze ile bağkuran şirket çalışanı, şempanze ile yakın bir dost oluyor.

Öyle ki şempanzeye işaret dili öğretebiliyor. Şirket çalışanının babası bir Alzheimer hastası ve hastalığı gittikçe ilerlemekte. Alzheimer hastası olan baba şempanzenin ismini Sezar koyuyor.

Yaşlı adamın bir gün hafızasını kaybedip komşusunun arabasını sürmesiyle ve kaza yapması sonucu komşu yaşlı adama saldırıyor. Sezar ise bu durumu görüp çok sinirleniyor ve sahibini korumak için yaşlı adamın komşusuna saldırıyor.

Bu durum sonucunda Sezar, barınak tarzı bir yere ceza olarak gönderilmiştir. Sahibi onu ne kadar çıkarmaya çalışsa da ilk başta başaramıyor. Sezar yani şempanze burada diğer maymunlar ile tanışıyor. Buradaki maymunlara çok kötü bir şekilde davranılıyor bir de maymunların lideri olan bir bonobo Sezar'a ilk hafta çok kötü davranıyor.

Sezar diğer maymunlara alışık olmadığı için ilk başta çok yabancılık çekiyor. Sezar bir süre sonra sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarmak istenilse dahi eve dönmüyor ve sahibin evinde, şirketten çalınan Alzheimer ilaçlarını çalıyor ve bulduğu ilaçları kaldığı yerdeki tüm maymunlara uyuyurken veriyor.

İşte Maymunlar Cehennemi tam da burada başlıyor! Sezar, tüm maymunlara liderlik yapıyor ve işaret dili öğretiyor. Bir gün tüm maymunları toplayıp bulundukları yerden kaçırıyor ve şempanzeler üzerinde deney yapan şirketi yağmalıyorlar. Şirketi yağmaladıktan ve diğer deneydeki şempanzeleri kurtardıktan sonra hızlı bir şekilde daha önce Sezar'ın sahibi tarafından gezdirdiği ormana gidiyorlar.

Tabii ormana giderken polisler maymunlara karşı bir savaş açmak istiyor. Çünkü şehirde kıyamet kopuyor ve artık maymunlar evrimleşmiş kendi aralarında işaret dili ile konuşabiliyor.

Sezar yanında bir orangutan, bir bonobo, bir goril bulunduruyor. Her hayvan kendi ırkına liderlik yapmakta. Bu sayede polislere karşı oldukça güçlüler. Maymunlar Cehennemi Başlangıç kısaca maymunların evrimleşmesi ve birlik olması bu sayede insanlara Savaş açmasına anlatmaktadır.

Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti:

Burada ise maymunlar artık ormanda yaşamakta ancak insanlar ile tekrar savaşmaktadır. Bu filmde asıl savaş Koba ve Sezar arasında geçmektedir. Koba, insanlardan çok acı görmüş ve her zaman intikam ateşi ile tutuşmuştur.

Dünyada virüs hızla yayılmış ve insanların bir kısmı ölmüştür. İnsanlar yaşamak için enerji kaynakları aramaktadır. Burada maymunlar ve insanlar arasında küçük küçük kızışmalar başlamıştır. Fakat, bu kızışmalar oldukça fazla harlanacak ve Koba ile Sezar’ın savaşına dönecektir.

Koba bir gün Sezar’ı vurmaktadır. Koba ise bunu insanlar yaptı diye Sezar’ın intikamını almak için insanlara saldırır. Burada birçok maymun hayatını kaybeder ama savaşı maymunlar kazanır. Maymunların her zaman motivesi “Maymun birlikte güçlü” ifadesi kullanılır.

Sezar vurulduktan bir süre sonra iyileşir ve Koba’yı durdurmak için savaşır. Koba ile dövüşür ve kazanır. Koba ölmüştür! Maymunların diğer sloganı “Maymun maymunu öldürmez” Sezar ise Koba’yı maymun olarak görmemektedir. Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti’nde en önemli şey ise artık insanlar ve maymunlar düşmandır ve bu savaş Koba yüzünden başlamıştır.

Maymunlar Cehennemi Savaş:

Film, maymunlar ve insanlar arasındaki savaşı anlatıyor. Ancak buradaki savaş tamamen ormanda geçmekte. Maymunlar gitgide örgütleşmiş ve çok iyi silah kullanmaktadırlar. Ancak Sezar tek bir şey istemektedir. Orman maymunların, şehir ise insanların olacaktır. Savaştan kaçmak ve şempanze, bonobo gibi tüm maymunlara liderlik yapmak, iyi bir hayat sürmek hayalleridir.

Tabii bazı insanlar buna izin vermeyecek ve insanlar ve maymunlar arasında büyük bir savaşa neden olacaktır. Sezar'ın oğlu yeni bir yer keşfetmiş ve maymunların daha rahat yaşayacağını düşünüyor.

Bir süre sonra Sezar, tüm maymunları oraya doğru gitmesinin ve yerleşmesini sağlar. Ancak ekibi orangutan, bonobo ve goril hariç. Onlar ise Sezar'ın oğlunu öldüren komutanı öldürmek isterler.

Bunu çabalarken birçok engelle karşı karşıya kalırlar. Hatta yolda küçük bir kız bulur ve onu yanında götürürler. Sezar, tam intikamını alırken bir bakmış ki tüm maymunlar komutan tarafından yakalanmış ve çalıştırılmaya zorlanmıştır.

Esirlerin arasına Sezar da düşmektedir. Maymunların lideri arkadaşların yardımıyla herkesi esir kampından kurtarmayı amaçlar. Komutanım asıl hedefi ise diğer insanlarla savaşmaktır.

Tüm maymunlar buradan kaçtıktan sonra diğer askerlerle komutanın askerleri savaşmaya başlar burada birçok dramatik olay yaşanmaktadır. Filmin sonunda ise Sezar ve maymunları yeni bir yer keşfetmiş ve mutlu bir şekilde yaşamaya koyulmuşlardır.

Maymunlar Cehennemi Gerçek Olabilir Mi?

Aslında maymunların çok zeki hayvanlar olduklarını özellikle şempanzelerin birçok işleri yapabildiklerini biliyoruz. Hatta şempanzelerin akrabaları olan bir bonobo kendi ateşini yakabiliyor, yemek yapabiliyor, çöplerinin temizleyebiliyor ve birçok kelimeyi anlayabiliyor.

Daha önce işaret dili ile konuşan bir gorilin olduğunda biliyoruz. Hatta uzaya çıkan bir maymunun olduğunu ve bazı görevleri yerine getirildiğine dair tarihte izler var. Peki, gerçekten maymunlar evrim geçirip insanlara saldırabilir mi? Aslında maymunlar cehennemindeki evrim, genetiğin değiştirilmesi ile oluşmuştur. Yani bir nevi yapay bir evrim de denilebilir.

Ancak, insanların da evrimleştiğini unutmamak gerekiyor. Şu an için söyleyebiliriz ki maymunlar evrimleşecektir. Fakat, Bizim kadar üstün bir zekaya sahip olacağını pek olanak vermiyoruz. Tabi tarihte birçok olay yaşanmakta. Öyle ki insanlar uzun yıllar sonucunda evrimleşip bu hale geldi ilerleyen yıllarda ne olacağını hepimiz göreceğiz.

Bu içeriğimizde Maymunlar Cehennemi ne anlatıyor konusu ve daha fazlası hakkında bilgilendirme yaptık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce bir gün maymunlar evrimleşip insanlara saldırır mı veya bizim kadar zeki olabilirler mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmler neler? Meraklıları göz atabilir.