iPhone'un Ardından: Apple, iPad'in Kapısını Açıyor!

Son dönemde Avrupa Birliği ile başı belada olan Apple tüm dayatmaları kabul etmek zorunda kalıyor. Yeni iPhone modellerinde USB-C portuna geçiş herkesin istediği bir şey olsa da, AB dayatması olmasa gecikecekti.

iPad'lere Alternatif Uygulama Mağazaları Geliyor

Yıllardır ilk önceliği güvenlik olan Apple yine Avrupa Birliği'nin dayatmaları nedeniyle kısa süre önce iPhone'lara App Store dışından uygulama yüklenmesinin önünü açtı. Şu anda 27 ülkede üçüncü taraf uygulama mağazaları iPhone'larda kullanılabiliyor.

Bununla sınırlı kalmayan Avrupa Birliği şimdi iPad'lere odaklandı. Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında iPad'lerin benzer şekilde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesi talep ediliyor.

Apple'a yakın kaynaklara göre şirket bu karara karşı çıkmayacak ve iPhone'larda olduğu gibi iPad'lerde de alternatif mağazalara izin verecek.

Apple bu değişikliğin ne zaman aktif olacağı konusunda net bir tarih vermiyor, fakat 28 Ekim'de dolacak altı aylık bir uyum süresi söz konusu.