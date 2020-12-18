Medal of Honor: Warfighter Sistem Gereksinimleri Açıklandı

EA Danger Close ekibince geliştirilip EA Games tarafından dağıtılan yeni FPS oyunu Medal of Honor: Warfighter için sistem gereksinimleri açıklandı. EA Games’in yeni grafik motoru Frosbite 2 teknolojisini kullanan oyunun görselleri oldukça başarılıydı.

Bu yüzdende oyunun Battlefield 3 gibi bir sistem isteyeceği düşünüldü. Ancak korkulan gibi olmadı aslında oyunu minimum seviyede normal bir bilgisayar kaldıracaktır. Ancak oyunu maksimum seviyede oynamak için sanırım birçok PC kullanıcısı ekran kartını değiştirmek zorunda kalacak.

Medal of Honor: Warfighter Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ya da AMD Athlon X2 2.7 GHz

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ya da AMD Athlon X2 2.7 GHz Grafik İşlemci: Nvidia 8800 GTS ya da AMD ATI Radeon 3870

Nvidia 8800 GTS ya da AMD ATI Radeon 3870 Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama Alanı: 20 GB

Medal of Honor: Warfighter Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Quad 3.0 GHz ya da AMD Phenom II X4 3.0 GHz

Intel Core 2 Quad 3.0 GHz ya da AMD Phenom II X4 3.0 GHz Grafik İşlemci: Nvidia GTX 560 ya da AMD ATI Radeon 6950

Nvidia GTX 560 ya da AMD ATI Radeon 6950 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama Alanı: 20 GB

EA Games yeni Medal of Honor oyunu ile oldukça iddialı geliyor ve Activision’ı FPS tahtından etmek istiyor. Parçalanabilir çevre, güzel atmosfer umuyoruz güzel senaryo ve iyi bir yapay zeka ile Medal of Honor: Warfighter aksiyon severler için 25 Ekim 2012 tarihinde PC, Playstation 3 ve Xbox 360 için piyasada olacak