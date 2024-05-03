Yeni Amiral Gemisi Poco F6 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Poco F6 Pro, yaklaşık birkaç hafta önce 5.000 mAh pil ile FCC tarafından onaylanmıştı. Şimdi ise akıllı telefon Geekbench'te daha fazla özellik ile ortaya çıktı.

Geekbench, 23113RKC6G model adını taşıyan Poco F6 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklendiğini, Android 14'ü çalıştırdığını ve 16 GB RAM'e sahip olduğunu ortaya koydu. Hatta öyle ki henüz onaylanmamış daha fazla RAM seçeneği de olabilir.

Poco F6 Pro Neler Sunuyor?

Poco F6 Pro, Geekbench'in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.421 ve 5.166 puan aldı. Tek çekirdek puanı daha düşükken, çok çekirdek puanı diğer bazı Snapdragon 8 Gen 2 destekli cihazların testlerimizde aldığı puandan daha yüksek. Bununla birlikte, bu özel birim bir ön sürüm yazılımı çalıştırıyor olabilir ve perakende sürümü daha iyi performans gösterebilir.

Poco F6 Pro'nun uluslararası pazarlar için yeniden markalanmış bir Redmi K70 olması bekleniyor. Eğer bu doğruysa ve Redmi K70 özelliklerini baz almamız gerekirse 6,67 inç 1440p 120Hz OLED ekran ve 16 GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanı ile geleceğini söyleyebiliriz.

Yeni akıllı telefon son olarak 120W kablolu şarj özelliğine sahip 5.000 mAh pile sahipğ olacak ve 50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 16MP selfie olmak üzere dört kameraya sahip olacak.

Peki sizin Poco F6 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.