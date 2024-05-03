Google'dan Sert Tepki: Epic Games'in İstekleri Çok Fazla!

Epic Games, Aralık ayında Google'a karşı açtığı antitröst davasını, federal bir jürinin Google'ın Play Store'u yönetme biçimiyle ilgili olarak ABD antitröst yasalarını ihlal ettiğine karar vermesiyle kazandı.

Birkaç ay sonra ise Epic Games, uygulandığı takdirde Play Store'u tamamen ortadan kaldıracak olan talep listesini sundu.

Google Talepleri Neden Kabul Etmeyecek?

Şimdi ise Google, mahkemeye bir tedbir başvurusunda bulunarak Epic'in taleplerine karşı duracağını, çünkü şirketin taleplerinin çok fazla olduğunu söyledi.

Google, tüm bu talepleri kabul etmenin rekabeti etkin bir şekilde engelleyeceğini ve bunun da Android kullanıcılarını ve geliştiricilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Şirket ayrıca Epic'i, mahkemelerin tekrar tekrar ve sürekli müdahalesini gerektirecek olan önerdiği tedbir kararının belirsizliği nedeniyle eleştirdi.

Tüm bu söylemlere cevap olarak Epic Games CEO'su Tim Sweeney, attığı bir tweette “Eğer Google üçüncü taraf işlemlerine Google vergisi uygulamadan ödeme tekelini sona erdirecekse, anlaşmaya varırız ve yeni dönemlerinde Google'ın dostu oluruz. Ancak anlaşma sadece diğer davacılara ödeme yaparken Google vergisini yerinde bırakıyorsa, mücadeleye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.