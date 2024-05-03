vivo Y100 4G: Uygun Fiyatıyla Piyasayı Sallıyor!

vivo her geçen gün ürün yelpazesini büyütmeye devam ediyor. Sağlam performansı şık tasarımla birleştiren yeni bir akıllı telefon arayışındaysanız, vivo Y100 tam da ihtiyacınız olan bir zamanda karşınıza çıktı.

Hem teknoloji meraklılarının hem de sıradan kullanıcıların çekici bulacağı etkileyici özellikleri bünyesinde barındıran vivo Y100 4G akıllı telefon resmi olarak bugün satışa sunuldu.

vivo Y100 4G Akıllı Telefon Özellikleri Neler?

Standart ama şık bir tasarıma sahip olan telefon, 80W şarj destekli 5.000 mAh bataryası bulunuyor.

6,67-inç boyutunda 120 Hz AMOLED ekranı ile dikkat çeken telefonda, 8 megapiksellik bir selfie kamerası ve arkada ise 50 megapiksel geniş açı kamerası yer alıyor.

Arkasındaki kamera modülüne OIS’e sahip 64 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ya da derinlik kameralarını yerleştiren telefon, parmak izi sensörünü de ekranda bulunduruyor.

Telefon bunlara ek olarak 6,67 inç 1.150 nit AMOLED ekranıyla akıcı bir deneyim için 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü ise Snapdragon 695 ile 12 GB RAM’den sağlıyor.

Yaklaşık 250 dolar fiyatı olan telefon, yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renkte kullanıcılara sunuluyor.