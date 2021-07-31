Medeniyetin Çöküşünden Kurtulacak Ülkeler Açıklandı

Küresel medeniyetin çöküşünden kurtulacak ülkeler belli oldu. Bu ülkeler, ilerleyen yıllarda yaşanabilecek kıyamet senaryosundan sağ çıkabilir. Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacıları bazı ülkelere gerçekten şaşırdıklarını söylüyor.

Yeni bir araştırma, küresel medeniyetin çöküşünden sağ çıkabilecek ilk beş ülkeyi ortaya çıkardı. Yeni Zelanda (zaten zengin milyarderlerin gelmesine hazırlık yapıyor) en üst sırada yer alıyor ve diğer beş katılımcı arasında İzlanda, İrlanda, Avustralya ve Birleşik Krallık yer alıyor.

Anglia Ruskin Üniversitesindeki (ARU) Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsünden Nick King ve Profesör Aled Jones tarafından yürütülen çalışma, karmaşık küresel gıda tedarik zincirleri sistemine, teknoloji ağlarına, iletişim ağlarına ve küresel finansa yönelik olası şokları inceledi.

Profesör Aled Jones açıklamasında, "Birkaç yıldır dünya çapında küresel toplumdaki şoklara, şoklara neyin sebep olduğuna ve bunların sistem içinde nasıl yayıldığına, ülkelerin bu şoklara dayanmak için neye ihtiyacı olduğuna bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Medeniyetin Çöküşünden Kurtulacak Ülkeler Nasıl Belirlendi?

Aşırı nüfus, kaynak eksikliği veya iklim felaketinin toplumsal bir çöküşe yol açacağı düşünülüyor. Tarım için ekilebilir arazi, yenilenebilir enerji üretimi için kapasite ve çökmekte olan nüfus merkezlerinden ayrılma uzmanlara göre kilit öneme sahip.

"Ada ülkeleri özellikle iyi görünüyor, Birleşik Krallık bizi şaşırttı ama yoğun bir şekilde izole olmaya yardımcı oluyor. Birleşik Krallık, açık deniz rüzgarı ve gelgit ile yenilenebilir kaynaklar için çok fazla potansiyele sahiptir" dedi. Birleşik Krallık genellikle verimli topraklara sahip olmasına rağmen, kişi başına düşen tarım arazisi mevcudiyeti düşük ve bu da gelecekteki kendi kendine yeterlilik hakkında soruları gündeme getirmekte.

Jones, 10 yıldır küresel sistemdeki şokları incelemek üzerinde çalışıyor ve odak noktası çoğunlukla aşırı hava koşullarıydı. "Baktığımız ilk 20 ülke, iklim değişikliğine en dayanıklı ülkelerdi. Önümüzdeki on yıla bakıldığında aşırı hava ve iklim değişikliği tehdidi oldukça yüksek görünüyor" şeklinde konuştu.

Ancak Jones, araştırmanın insanları hayatta kalan beş ülkeden birine taşınmaya teşvik etmek için değil, küresel sistemlerimizdeki kusurlara işaret etmek için tasarlandığına dikkat çekiyor. "Açıkçası dünyanın geri kalanının çökmesini istemiyoruz, çok yalnız olurduk ve her zaman sınırları korumaya devam etmek zorunda kalırdık " dedi.