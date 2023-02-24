Apple'a Bir Rakip Daha: MediaTek Kendi Çift Yönlü Uydu İletişimi Sistemini Tanıttı

Taiwan merkezli yarı iletken şirketi MediaTek, bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde(MWC) akıllı telefonlara iki yönlü uydu iletişimi sağlayabilen yeni teknolojisini sergileyecek. Yeni çip seti kullanan ilk telefonlar Motorola tarafından geliştirilecek.

MediaTek, aynı zamanda etkinlikte MediaTek'in yongasıyla donatılmış iki uydu telefonu olan defy 2 ve CAT S75'yi, tanıtacak.

Qualcomm ve Apple'a MediaTek'ten Yanıt!

MediaTek'in, Qualcomm'un ve Apple'ın uydu teknolojilerine yanıtı, herhangi bir 4G veya 5G telefonuna eklenebilen bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm'un ve Apple'ın aksine, 3GPP Non-Terrestrial Network standardını kullanan bu teknoloji, standartı karşılayan herhangi bir ağla kullanılabiliyor. MediaTek, Bullitt adlı bir şirketle ortak olarak, söz konusu Motorola cihazlarında uydu mesajlaşma özelliğini etkinleştirmek için Bullitt'in Satellite Connect hizmetini kullanacak.

Başka bir fark, MediaTek'in yongalarının Dünya'nın eşzamanlı dönüşünün olduğu yörüngeye yerleştirilen uydu iletişimine bağlanması olarak görülüyor. Çip setinin, Apple'ın yaptığı gibi sadece acil SOS metinleri değil, aynı zamanda tam iki yönlü mesajlaşma özelliği sunduğu iddia ediliyor. Bu, uydu bağlantısı aracılığıyla gönderilen mesajları almaktan ziyade sadece göndermekle kalmayıp, gerçekten alabildiği anlamına geliyor. Şu an için Apple'ın uydu teknolojisini tanıtan iPhone 14 henüz geleneksel bir hücresel bağlantı olmadan mesaj alamıyor.

Motorola defy 2 akıllı telefonu ve defy Bluetooth aksesuarı, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Kanada'da ikinci çeyrekte piyasaya sürülecek ve MediaTek'in uydu yeteneklerini sunan ilk cihazlar olacak.