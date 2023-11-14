Mercedes-Benz'den İsrail'e Destek Açıklaması: 1 Milyon Euro Yardım Yapıldı!

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin yankıları gerek ülkemizde gerek dünya genelinde hissediliyor. Bu doğrultuda firmalar taraflara yönelik desteklerini açıklarken, ülkemizde de bu doğrultuda belli başlı boykot kararları alınıyor.

Bu doğrultuda pek çok büyük firma sessiz kalmak yerine tarafını belli etmeyi tercih ederken, bu firmalar arasına bir yenisi de Mercedes-Benz ile eklendi.

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius'un LinkedIn hesabı üzerinden yapılan açıklamada Mercedes-Benz adına İsrail'deki kuruluşlara toplamda 1 milyon euro değerinde para yardımı yapıldığı belirtildi.

Ola Källenius'un LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"İsrail'e yönelik terörist saldırılardan bu yana tüm dünyada yayınlanan haber ve görüntüler beni derinden sarstı ve Orta Doğu'da barışa yönelik olası yansımaları konusunda son derece endişeliyim. Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve dostlarım var. Şiddetten zarar gören ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan herkese en içten şefkat duygularımı iletiyorum.

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik çünkü sahadaki acıların bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının tedariki için United Hatzalah adlı yardım kuruluşuna ve kardeş kuruluşlarıyla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızılhaçı'na toplam 1 milyon euro bağışta bulunuyor.

Elbette Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisimizdeki ekiple sürekli iletişim hâlindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz."