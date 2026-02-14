Sokakta Gördüğünüz Herkesin Kimliğini ve Instagram Adresini Öğrenebileceksiniz

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir teknoloji daha gerçek oluyor. Meta'nın akıllı gözlükleri, çok yakında bir yüz tanıma özelliği kazanacak. Şirket içinde "Name Tag" kod adıyla geliştirilen bu sistem, Meta'nın akıllı gözlüklerini takanların gerçek dünyada karşılaştıkları kişileri anında tanımasına olanak sağlayacak. Gözlüğü takan kişi, karşısındaki bireyin bilgilerine Meta'nın yapay zeka asistanı üzerinden anlık erişim sağlayabilecek.

Meta Akıllı Gözlük Modellerine Yüz Tanıma Özelliği Getirecek

Uzun zamandır bir sosyal medya şirketin olmanın ötesine geçmek isteyen Meta, bu hedef doğrultusunda pek çok şey denedi. Örneğin, şirkete adını veren "Metaverse" projesine ve bu projeyi mümkün kılacak sanal gerçeklik başlıklarının geliştirilmesi için milyarlarca dolar harcandı. İlginçtir ki şirket arzu ettiği başarıyı uğruna bir servet harcadığı Metaverse'ten değil, çok daha küçük bir proje alanı olan akıllı gözlüklerle elde etti.

2021'de tanıtılan Ray-Ban Stories isimli akıllı gözlükler kısa süre içerisinde geniş kitleler tarafından benimsendi. Onu ise 2023'te ikinci nesil akıllı gözlük ve 2025'te ekranlı bir versiyon takip etti. Şimdi ise Meta bu gözlükleri çok daha popüer yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor. New York Times'ın haberine göre Meta, akıllı gözlüklerini takanların gerçek dünyada karşılaştıkları kişileri anında tanımasına olanak sağlayacak bi özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde yolda yürürken gördüğünüz insanlar hakkında bilgiler kullandığınız modele göre ekranınıza yansıyacak ya da yapay zeka sesli asistan yardımıyla doğrudan kulağınıza fısıldanacak. Aslında bu ilk defa Meta'nın aklına gelen bir fikir değil. Daha önce bir içerik üreticisi de Meta'nın akıllı gözlüklerini kullanarak benzer bir proje geliştirdi. Meta'nın sisteminin farkı ise tüm kullanıcılara açık olması olacak.

Meta'nın Yeni Sistemi İnsanları Nasıl Tanıyacak?

Merak edilen ise Meta'nın bu bilgileri nereden elde edeceği. İnsanların yüzlerini tanıyacağı bir sistemi kurmak imkansız değil. Asıl zor olan ise o yüzler ile eşleştirme yapabileceğiniz bir veri tabanı oluşturmak. Belirtmekte fayda var ki Meta sahip olduğu sosyal ağlar sayesinde halihazırda sizin hakkınızda sizden daha çok şey biliyor. Ancak akıllı gözlük kullanan bir kişinin size baktığı anda yüzünüzle eşleştiği için Instagram adresinizi, adınızı, ve hesabınız açıksa paylaşımlardan elde ettiği bilgileri görmesi pek de hoş olmazdı.

Eğer merak ettiğiniz buysa Meta da bu durumun farkında. Bu nedenle yeni özelliği dikkatleri üzerine çekmeden yayınlamak istiyor. New York Times'ın elde ettiği şirket içi dökümanlara göre şu ana kadar birkaç plan tartışılmış. Bunlardan biri özelliğin görme engelli bireyler için olduğunu söylemek ve zaman içerisinde tepki çekmeden herkesin kullanımına açmak. Diğeri ise gündemin yoğun olduğu bir dönemde sessizce özelliği yayınlamak ve insanlar siyasi olayları tartışırken tepkilerden kaçınmak.

Sosyal medya şirketleri insanları umursamayana ve kelimenin tam anlamıyla "şeytani" olarak tanımlayabileceğimiz kişiler tarafından yönetiliyor. Meta'nın sızdırılan planları ise bunu doğruluyor.