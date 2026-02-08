Apple veya Samsung Zirvede Değil! En İyi Ekrana Sahip Telefonlar Açıklandı

Akıllı telefonları birçok açıdan karşılaştıran DxOMark, en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı. Ekran kalitesine önem veren kullanıcıların göz atması gereken listede Google, Samsung ve Google'a ait birçok model yer aldı. Peki hangi cihaz birinci oldu? İşte en iyi ekranlı telefonlar!

En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefonlar

Google'ın Ağustos 2025'te piyasaya sürdüğü Pixel 10 Pro XL, en iyi ekrana sahip akıllı telefon olarak birinci sıraya adını yazdırdı. Cihazda 6,8 inç boyutunda LTPO OLED yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 486 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

İkinci sırada ise Pixel 10'u görüyoruz. Yine Google tarafından piyasaya sürülen bu modeldeyse 6,3 inçlik LTPO OLED ekran bulunuyor. Bu panel 1080 x 2424 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 422 PPI piksel yoğunluğuna sahip.

Samsung'un Ocak 2025'te duyurduğu Galaxy S25 Ultra ise üçüncü sırada. 6,9 inç Dynamic AMOLED ekran mevcut. 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü bu panel, 120 Hz yenileme hızı da sunuyor.

Öte yandan listede Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Edge, Honor Magic6 Pro, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10 Pro Fold modellerini de görüyoruz.

Ayrıca Google Pixel 9, Samsung Galaxy S25 FE, Google Pixel 9a, Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy S24 Ultra ve Google Pixel 8 Pro da en iyi ekranlı telefonlar arasında gösteriliyor. Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 de sıralamada.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi ekranlı telefonlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.