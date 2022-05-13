Meta, Facebook'un Ödeme Sisteminin Adını Değiştiriyor

Meta, Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ta bulunan ödeme sistemi Facebook Pay'i Meta Pay olarak yeniden adlandırarak markalarına Meta adını taşıtmaya devam ediyor. Meta'nın ticaret ve finans teknolojileri başkanı Stephane Kasriel'in bir blog yazısına göre değişikliğin "yakında" gerçekleşmesi bekleniyor.

Kasriel "Facebook Pay ile hâlihazırda sağladığımız ödeme deneyimlerini iyileştirmeye odaklandık ve bununla birlikte şu anda yeni ülkelere açılmak yerine, içinde bulunduğumuz ülkelerdeki kaliteyi artırma peşindeyiz." dedi. Kasriel'in gönderisine göre 160 ülkedeki işletmelerde insanlar ödeme yapmak için Meta'nın platformlarını kullanıyor.

Meta Platformlarındaki Ödeme Sistemlerini Kolaylaştırmak İstiyor

Meta ayrıca platformlarındaki ödeme deneyimini nasıl basitleştireceğini de araştırıyor. Kasriel geniş bir tablodan söz ediyor olsa da ayrıntılar konusunda pek bir şey paylaşmadı:

"Bunu, insanların kim olduklarını, neye sahip olduklarını ve nasıl ödediklerini temsil etmek için kullanmaları için tek bir cüzdan deneyimi olarak görüyoruz. Tek bir cüzdan deneyiminin nasıl görünebileceğini ve neye sahip olacağını belirlemenin çok erken aşamalarındayız ancak ön yargılarımızı yıkmak için şuna bakıyoruz: kim olduğunuzu nasıl kanıtlayabileceğinizi ve bu kimliği metaverse'de farklı deneyimlere nasıl taşıyabileceğinizi, sahip olduğunuz dijital ürünleri nasıl saklayabileceğinizi ve onları gittiğiniz her yere yanınızda götürmenizi ve ister bir arkadaşınıza ister bir işletmeden veya içerik oluşturucudan satın alarak olsun, istediğiniz ödeme yöntemiyle nasıl kolayca gerçekleştirebileceğinizi öğrenmenin yollarını arıyoruz."

Kasriel, geçen yılın sonunda Meta'dan ayrıldıktan sonra Messenger'a ve ardından Meta'nın kripto para birimi projesine başkanlık eden David Marcus'un yerini aldı. Meta, Kasriel'in Perşembe günü yayınlanan bloguna dayanarak Ocak ayında bu kripto para birimi projesinden ayrıldığını söylese de şirketin ödemeler ve blok zincirinde hâlâ birçok fırsat gördüğü açık. Keza Mark Zuckerberg'in de yapmış olduğu yatırım ve projelerin doğrudan metaverse ile ilgili olması bu durumu doğruluyor.