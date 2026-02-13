Bomba Metal Gear Solid Oyunları Modern Platformlara Geliyor

2023 yılında çıkan Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 sonrasında, gözler elbette Vol.2 tarafına dönmüştü. Yaşanan bir takım sızıntıların ardından, Konami tarafından yapılan açıklamayla da heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Bugünün erken saatlerinde gerçekleştirilen son State of Play yayınında da beklenen duyuru geldi.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, Bu Yaz Mevsiminde Geliyor

State of Play yayınında yapılan duyuru ile 27 Ağustos 2026 tarihinde oyuncular ile buluşacak olan pakette, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Metal Gear Solid: Peacewalker oyunları bulunacak. Bunlara ek olarak, eğer koleksiyon paketini ön-sipariş ile satın alırsanız, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots için Cardboard Camouflage ve Metal Gear Solid: Peacewalker için LOVE BOX uniforması hediyeniz olacak.

Konami aynı zamanda Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 kayıt dosyası olan oyuncular için de ufak bir sürpriz duyuruda bulundu. İlk paketteki herhangi bir oyunun kayıt dosyasını muhafaza ederseniz, ikinci pakette kullanabilecek ve Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ve Metal Gear Solid: Peacewalker için Gold Camouflage ve GOLD üniformalarını elde edebileceksiniz. Ayrıca bonus içerik olarak Metal Gear Ghost Babel ve dijital müzik albümü de oyuncuları bekleyecek.

Serinin dördüncü ana oyunu, 2008 yılında PlayStation 3 için satışa sunulmuştu. İkinci oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen hikayesi, Old Snake olarak da bilinen ve vaktinden önce yaşlanan Solid Snake etrafında dönüyor. Karakterimizin hedefi, dünya genelindeki özel askeri şirketlerin faaliyetlerini kontrol eden Sons of the Patriots isimli yapay zekanın kontrolünü ele geçirmeden önce Liquid Snake ile hesaplaşmak ve onu ortadan kaldırmaktır.

1974 yılının Kosta Rika topraklarında geçen Metal Gear Solid: Peacewalker ise, Militaries Sans Frontieres isimli paralı asker biriminden sorumlu olan Snake karakterinin hikayesini anlatıyor. Esasen PlayStation Portable için satışa sunulmuş olan oyun, daha sonradan Metal Gear Solid HD Collection ile PlayStation 3 ve Xbox 360 için de çıkmıştı.