Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Çin'i siber saldırı düzenlemekle suçladı. Şirketin iddiasına göre Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şirketin e-postalarına siber saldırı düzenledi. Teknoloji devlerinden Microsoft'a göre düzenlenen saldırıların arkasında Çin'in desteği var.

Microsoft Çin'in Bilgisayar Korsanlarına Destek Verdiğini İddia Etti

Microsoft, BBC'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok şirketin e-posta sunucularına saldıran Çinli bilgisayar korsanlarının arkasında Çin hükümetinin olduğunu, yetenekli ve bilgili hackerlardan (bilgisayar korsanları) oluştuğunu söyledi. Bu saldırıda sunucu yazılımın farklı versiyonlarında daha önce tespit edilmemiş güvenlik zafiyetlerinin kullanıldığını belirten teknoloji şirket, siber saldırıyı gerçekleştiren Çinli hacker grubunun adının "Hafnium" olduğunu da sözlerine ekledi.

Siber saldırılardan etkilenen kurum, kuruluş ve şirketlerin içerisinde salgın hastalıklar araştırmacılarının, hukuk firmalarının, savunma sanayisi şirketlerinin, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının ve yükseköğretim kurumlarının bulunduğunu aktaran şirket, konu ile ilgili açıklamasında güvenlik zafiyetlerini gidermek için güncelleme yapıldığına da yer verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında teknoloji devinin suçlamasına cevap verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vınbin, siber saldırıların izini sürmenin teknik ve karmaşık bir konu olduğunu söyledi. Siber saldırılarla bir hükümeti direkt eşleştirmenin oldukça hassas siyasi bir mesele olduğunu belirten Vınbin, Microsoft'un suçlamasına yönelik şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:

"Çin, ilgili medya ve şirketlerin profesyonel ve sorumlu bir tavır benimsemesini, siber saldırıların karakterlerini temelsiz tahmin ve suçlamalar yerine yeterli kanıtlara dayanarak belirlemesini umuyor."

Microsoft'un yönelttiği suçlamalar ilk sayılmaz. Daha önce ABD'deki şirketleri etkileyen saldırıların çoğunda da Çin suçlanmış ve siber güvenlik araştırmacıları, siber saldırıların arkasında Çin'in bulunduğunu gösteren izler keşfetmişti.

Çin'in ABD'nin Hack Aracını Çaldığı İddiası Ortaya Atılmıştı

Siber güvenlik şirketi Check Point, geçtiğimiz günlerde "Jian" olarak isimlendirilen, Çin'le bağlantılı kötü amaçlı yazılımın bazı özelliklerinin sadece Ulusal Güvenlik Ajansı'na sızan hırsızlık araçlarından çalınabilecek kadar benzer olduğunu gözlemlemişti. Check Point Araştırma Bşakanı Yaniv Balmas, Jian'ın bir tür taklitçi ve Çin kopyası olarak tanımlamıştı.

Ulusal Güvenlik Ajansı konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği yorum taleplerine yanıt vermemişti.