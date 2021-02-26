Bu Ülkelerin Kiralık Hacker Tuttuğu Tespit Edildi

BlackBerry, bazı ülkelerin kiralık hacker tuttuğunu söylüyor. Araştırmacılar, devlet hackleme gruplarının artık kendi başlarına saldırı düzenlemelerine gerek kalmadığına inanıyor. Ülkeler kendi güvenlik uzmanlarını yetiştirmek yerine kiralık hacker gruplarıyla anlaşıyor.

COVID-19'un başlangıcından bu yana kuruluşların karşı karşıya olduğu siber tehditlerde keskin bir artışı anlatan 2021 BlackBerry Tehdit Raporu yayınlandı. Araştırma, yalnızca yeni dijital alışkanlıklara adapte olmakla kalmayıp aynı zamanda savunmasız kuruluşları bulma ve hedefleme konusunda giderek daha başarılı hale gelen siber suç endüstrisini hedef alıyor.

BlackBerry bazı ülkelerin kiralık hacker tuttuğunu söylüyor

Siber suçlu grupların hackleme operasyonları artık o kadar yetenekli ki, pek çok devlet onları saldırı gerçekleştirmek için kullanıyor. Bu siber suç operasyonları içerisinde kimlik avı, kötü amaçlı yazılım veya ağları ihlal etme gibi kötü niyetli bilgisayar korsanlığı operasyonları yer alıyor.

Operasyon emrini veren devletler ise özel bir zahmete girmeden kiralık hacker tutma girişiminde bulunabiliyor. BlackBerry raporu paralı askerlerin ve hizmet olarak suç yazılım modellerinin giderek daha erişilebilir hale geldiği siber suç dünyasında yeni ve tehlikeli bir değişimin altını çiziyor.

Pandeminin başlangıcında sayısız kuruluş iş gücünü uzaktan desteklemek zorunda kaldı ve birçoğu, bir gecede altyapılarının çeşitli bölümlerini dijital ortama aktarmak zorunda kaldı. Ayrıca siber suçluların sağlık kuruluşlarını daha fazla hedef alması bu konuda da büyük sorunlar yaşattı.

BlackBerry Araştırma ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Eric Milam, "Yeni teknolojiler, cihazlar ve yenilikler ortaya çıktıkça siber güvenlik endüstrisi her geçen yıl daha karmaşık hale geliyor. Dünya birbiriyle daha fazla bağlantılı hale geldikçe ve siber suçların yeni boyutları artmaya devam ettikçe, siber önlemler 2021'de önemli bir faktör haline gelecek." dedi.

BlackBerry tarafından ortaya konan 2021 yıllık tehdit raporundaki temel bulgular şu şekilde: