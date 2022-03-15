Microsoft, DirectStorage'i PC'ye Getiriyor: Peki nedir bu DirectStorage?

Microsoft dün yaptığı açıklamada Xbox Series X oyun konsolunun en iyi özelliklerinden biri olan Quick Resume'u PC'ye getirme sözü vererek, DirectStorage API'sini oyun geliştiricilerin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Microsoft başlangıçta DirectStorage'in 2020'de Windows'a geleceğini duyurmuştu. Daha sonra Microsoft, Temmuz 2021'de bir DirectStorage önizlemesi yayınlamıştı ve bugün ise API'nin tüm geliştiricilere sunulacağını açıkladı ancak şirket, yeni DirectStorage API tarafından hangi oyunların destekleneceği konusunda henüz net bir bilgi vermedi.

DirectStorage ve Quick Resume Nedir?

Basitçe anlatmak gerekirse DirectStorage, veri aktarımlarını önemli ölçüde artırmak için GPU'nun SSD ile olan etkileşiminden yararlanarak PC'deki yükleme sürelerini önemli ölçüde hızlandıracak. Xbox Series X'te AMD'nin tümleşik GPU'su SSD ile etkileşime girerek, esasen oyunların durumunu anlık kaydeden "Quick Resume” özelliğinin çalışmasını sağlıyor. Uygulamayı ve oyunu en baştan açmakla uğraşmak yerine Quick Resume özelliğe ile oyuncular oyuna kolayca devam edebiliyor. Netflix'te yarıda bıraktığınız diziyi tekrar açtığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyor oluşunuz bu özelliği en iyi açıklayacak örneklerden olabilir.

Nvidia CEO'su Jensen Huang "anında" yükleme ve kaldığınız yerden devam etme özelliği hakkında bazı ifadelerde bulunmuş olsa da PC deneyiminin de birebir aynı olacağı konusu net değil. Huang'ın dediği gibi Nvidia RTX IO, GPU'nun video RAM'ini bir NVMe SSD ile bağlayarak ikisinin doğrudan birbiriyle çalışmasına ve oyunun hızla yüklenmesine izin veriyor. Microsoft, 2020'de bunun iki şeyi yapacağını söyledi: uzun yükleme sürelerini ortadan kaldırmanın yanı sıra GPU doku sıkıştırmasını açma ve yüklemeyi verimli bir şekilde hızlandırma ve dünyanın her yerinde hareket ettikçe oyunun her zaman yeni dokulara eriştiği açık dünya oyunlarında daha iyi performans alma.

Microsoft, bu teknolojiyi bir API olarak piyasaya sürerek DirectStorage teknolojisini yalnızca Nvidia'nın değil, oyun endüstrisinin tamamı için kullanılabilir hâle getirdi. Microsoft'un sonraki adımı bu API'yi olabildiğince dağıtmak ve ardından oyunculara hangi oyunların yeni DirectStorage teknolojisini gerçek anlamda destekleyeceğini bildirmek olacak.