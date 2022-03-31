Microsoft Edge Yeni Özelliğiyle Yakında Adından Söz Ettirebilir

Microsoft Edge'de en çok ihtiyaç duyduğunuz şey olan sekmeleri ve pencereleri kontrol altında tutmak çok yakında çok daha kolay olabilir.

Redditor Leopeva64-2 tarafından tespit edilen en son Edge Canary yapılarından biri, kullanıcıların sekmelerini ve pencerelerini tarayıcı içinde gruplandırmalarına olanak tanıyan bir özellik olan Çalışma Alanları'nı içeriyor. Bu bulgu özellikle merak uyandırıyor çünkü bu özelliğin daha önce tamamen rafa kaldırıldığı düşünülüyordu ve Nisan 2021'de ilk ortaya çıkışından bu yana Microsoft Edge'deki Çalışma Alanları'na dair bir daha hiçbir bilgi paylaşmamıştı.

Edge Canary yapısı, tarayıcının Görünüm ayarlarının bir parçası olarak yeni ve mevcut Çalışma Alanları oluşturma ve düzenleme seçeneğini içeriyordu. Bu özellikleri değiştirme düğmesi mevcut olarak bulunmasa da son yapıda bulunması aracın yakında geleceğini gösteriyor.

Microsoft Edge'in Çalışma Alanları Özelliği

Çalışma Alanları, kullanıcıların çalışma gruplarını ve kişisel tarayıcı sekmelerini ayrı tutmasına izin verir. Her Çalışma Alanı birden fazla sekme içerir, yani bir pencereyi bir çalışma alanını silmeden kapatsanız bile tarayıcıyı bir sonraki başlatmanızda kullanılabilir durumda kalacaktır. Şimdilik bu özellik Canary build'i ile sınırlı görünüyor ancak üzerinde geliştirmeler yapıldığı göz önüne alındığında yakında Microsoft Edge'in yeni bir sürümünde görmemiz muhtemel.

Bu özelliğin çıkışıyla birlikte Microsoft Edge'in her alandaki müşteriler için kullanımını kolaylaştırmayı amaçlayan uzun bir özellik yelpazesinin en sonuncusu tamamlanmış olacak. Yakın zamanda Microsoft, Görev Yöneticisi aracının artık Microsoft Edge işlemlerinin cihazınızda tam olarak ne kadar bellek kullandığını görüntüleyebileceğinizi (belirli sekmeler, uzantılar ve alt çerçeveler de dâhil olmak üzere tarayıcı altındaki işlemlerin bir listesini görüntüleyerek) ve artık bunlardan herhangi birini tek tek kapatmak için seçebileceğinizi duyurmuştu.

Microsoft, Edge için kullanıcıların birden fazla pencere veya sekme çalıştırmak gibi yaygın sorunların neden olduğu performans sorunlarının yanı sıra gereksiz sekmelerden veya bant genişliğinde probleme yol açan uzantıların kullanımından kaynaklanan sorunları ayıklamasına yardımcı olacak yeni bir Performans Dedektörü özelliğini de yakında yayınlamak üzere planladı.