Bir İlk: Microsoft Flight Simulator'e Askeri Jet Geliyor!

Microsoft Flight Simulator'e askeri jet geleceği açıklandı. Son 1 yılda pek çok kez büyük güncelleme alan video oyunu, yeni jetin yanı sıra DirectX 12 desteğine de kavuşuyor. Ayrıca video oyununa yeni uçaklar, yeni havaalanları da ekleniyor. Oyuncuların eğlenceli vakit geçirebileceği yeni görevler ve ders alabileceği birbirinden yeni eğitimler de geliyor.

Oyuncuların özette yer alan içeriklerin ve çeşitli diğer eklemelerin tamamına Microsoft Flight Simulator: Game of the Year (GOTY) Edition adı altında gelecek olan yeni sürümde kavuşabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Microsoft Flight Simulator Askeri Jet İçerikli Sürümde Neler Var?

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition'ın oyunculara sunduğu uçaklar, havaalanları ve diğer yenilikleri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Yeni Uçaklar

Boeing F/A-18 Super Hornet

VoloCity

Pilatus PC-6 Porter

CubCrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S

Yeni Havaalanları

Almanya Havaalanları

Leipzig/Halle Airport (EDDP)

Allgäu Airport Memmingen (EDJA)

Kassel Airport (EDVK)

İsviçre Havaalanları

Lugano Airport (LSZA)

Zurich Airport (LSZH)

Luzern-Beromunster Airport (LSZO)

Amerika Birleşik Devletleri Havaalanları

Patrick Space Force Base (KCOF)

Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

Yeni Görevler

Yakın zamanda tanıtılan Discovery Flights oldukça beğenilip sevildi. Buna bağlı olarak seriye 6 yeni lokasyon (Helsinki, Freiburg im Breisgau, Mekke, Monument Vadisi, Singapur ve Cook Dağı) daha ekleniyor.

Yeni Eğitimler

Oyuna alışma sürecini daha da kolaylaştırmak için 14 yeni eğitim ekleniyor.

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, 18 Kasım 2021 tarihinde çıkacak. Yeni sürüm ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacak sorusuna ise şu şekilde cevap verilebilir: PC ve Xbox Series X ya da Xbox Series S oyuncuları için ücretsiz olarak sunulacak.

Bu, PC, Xbox Series X veya Xbox Series S oyuncularının eğer video oyununun orijinal sürümüne zaten sahip ise Game of the Year Edition sürümünü de hiçbir şekilde ödeme yapmadan ücretsiz olarak oynayabileceği anlamına geliyor.

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