Microsoft Diğer Yapay Zeka Sohbet Botlarını Engellemeye Çalışıyor

Yapay zeka söz konusu olduğudna şu an için sektörde en çok konuşulan kuruluşlardan olan OpenAI, 10 milyar doları aşan bir anlaşmayla Microsoft ile uzun süreli birlikteliğe imza atmıştı. Yaşanan bu durumun ardından birçok kişi Microsoft'u yapay zeka alanında tekel olmaya çalışmakla suçladı. Microsoft'un bu yöndeki adımları yavaş yavaş gelmeye başladı.

Microsoft, gücünü Bing verilerinden alan arama motorlarını, kendi yapay zeka sohbet botlarını geliştirmemeleri konusunda uyardı. Bing'i kullanan motorları arasında You.com ve DuckDuckGo gibi siteler yer alıyor.

Microsoft Yapay Zekanın Tekeli Olabilir

Başlangıçta yapay zeka araştırmaları yapmak amacıyla kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak ortaya çıkan OpenAI'ın kısa bir süre içerisinde ticarileşmesi, teknoloji dünyasından tepkiler toplasa da iş ortakları Microsoft, neredeyse her hafta yeni bir yapay zeka aracı çıkarmaktan geri durmuyor.

İddialara göre OpenAI ekibine 10 milyar dolar ve Azure sunucu desteğini aktaran Microsoft, aynı zamanda GPT-4'ün çalışması için devasa bir süper bilgisayar kompleksi inşa etmeye başladı. Tüm bu yaşananlar, başta ezeli rakibi Google olmak üzere sektörü Microsoft'un tekelleşmeye çalıştığı konusunda korkuya sürükledi.

GPT-4 dil modelini kullanan Bing sohbet botunun şu an için yalnızca Microsoft Edge tarayıcısında kullanılabilmesi, bu durumun önemli örneklerinden biri olarak görünüyor. Bloomberg'in haberine göre Bing'i kullanan diğer arama motorlarını da tehdit eden Microsoft, yapay zeka alanında gücü eline geçirmek istiyor.

You.com, şu an halihazırda kendi içerisinde bir sohbet botu barındırıyor. Ancak bu durumun daha da ileriye gitmemesi adına Microsoft önlem almak istemiş olabilir. Firmadan iddialara karşı henüz bir cevap gelmedi.