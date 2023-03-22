Bing'e Görsel Oluşturan Yapay Zeka Eklendi: Denedik!

Artık neredeyse her gün yeni bir yapay zeka aracı ile karşımıza çıkan Microsoft, bu sefer de Bing'e DALL-E'yi ekledi. OpenAI tarafından geliştirilenve metinden görsel üretilen yapay zeka, bugün itibarıyla Bing üzerinde denenebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Bing sohbet botunu herkese açık hale getiren Microsoft, Bing yapay zeka destekli görsel oluşturma aracını da ücretsiz bir şekilde sundu.

İşte Bing Yapay Zekası Tarafından Üretilen Görseller (Galeri)

Görsel üreten yapay zekanın tanıtılmasıyla birlikte sizlere daha iyi aktarabilmek adına deneme şansına eriştik. Kapak görseli de dahil olmak üzere bu yazıda gördüğünüz bütün görseller, Bing yapay zekası tarafından üretildi.

Bing Image Creator olarak tanıtılan araç, gücünü DALL-E'den alıyor. Şimdilik test aşamasında olan aracı kullanmak ise tamamen bedava. Bing görsel üretici, DALL-E'ye benzer bir şekilde bir web sitesi üzerinden kullanılabilir olsa da gelecekte Bing sohbet botu da dahil olmak üzere Microsoft'un diğer tüm yapay zeka araçlarına ekleneceği belirtiliyor.

Bu haberin kapak fotoğrafında yer alan görseli üretmek adına yapay zekaya "Birbiriyle satranç oynayan iki yapay zekayı, gerçekçi tarzda çiz." girdisini verdik.

Üstte yer alan görseli oluşturmak için ise "Işık yansımaları içeren, çok gerçekçi, Cyberpunk mimarisinde bir sokak yarat." girdisini kullandık.

Bing yapay zekası, Bing ön izleme kullanıcıları için bugünden itibaren denenebiliyor. DALL-E'nin aksine ücretsiz olarak sunulan hizmet, daha hızlı üretim yapmak için "Image Boost" adı verilen bir puan sistemini kullanıyor. Başlangıçta size 25 puan atanıyor. Her girdinizde bir puan verme karşılığında saniyeler içerisinde görsel üretme imkanınız oluyor.

Fakat merak etmeyin! Eğer puanlarınız biterse Microsoft Rewards üzerinden birkaç basit görevi gerçekleştirerek kolaylıkla puan kazanabilirsiniz. Bing görsel üreticiyi denemek ve daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edin!