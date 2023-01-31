Microsoft Sessiz: Windows 11 Güncellemelerinin Gizemli Hatası Sürüyor!

Windows 11'in en son güncellemeleri, gizemli ve yararsız bir hata mesajına neden olurken, yükleme işleminin başarısız olmasına neden olan bir başka hata daha yaşanıyor.

Bu sorun bir süredir Windows 11 kullanıcılarını rahatsız ediyor ve Windows Latest'in bildirdiğine göre Microsoft'un Ocak güncellemesini (KB5022303) ve geçen hafta yayınlanan Ocak ayı için son isteğe bağlı güncellemeyi (KB5022360 - Şubat ayında tam olarak geliştirilecek ve yayınlanacak bir önizleme güncellemesi) yükleyemeyen kişilerin sayısı giderek artıyor.

Bu hatayla karşılaşanlara basitçe kurulumun bir hata koduyla başarısız olduğu ekranı geliyor ve en sık karşılaşılan hata kodu '0x800f0831' ancak ortalama bir kullanıcı için tam olarak hiçbir şey ifade etmeyen diğer gizemli onaltılık kod dizileri de ortaya çıkmakta. O da '0x800f0988' olarak geçiyor.

Microsoft Güncelleme Sorunlarına Çözüm Üretemiyor

Son blogda da belirtildiği gibi bu hata bir süredir devam ediyor. İnanılması güç ancak bazı kullanıcılarda bu sorun altı aydır sürmekte. Geçmişte potansiyel bir geçici çözüm olarak en çok önerilen tavsiye, üçüncü parti antivirüsü (geçici olarak) kapatmayı denemek, keza bu durum bazen güncellemelerin başarıyla sonuçlanmasını sağlıyor.

Microsoft geçmişte bu devam eden yükleme hatalarını araştırdığını söylemişti ancak bu konuda herhangi bir ilerleme olduğuna dair bir şey duymadık ve açıkça görülüyor ki bu durum bazı kullanıcılar için hâlâ bir sorun teşkil ediyor.

En son güncelleme gibi isteğe bağlı bir güncelleme önemli olmasa da Ocak ayı için ana güncelleme kesinlikle önemli ve KB5022303'ü yükleyememek, bir dizi güvenlik düzeltmesinden yoksun olduğunuz anlamına gelir, bu nedenle bilgisayarınız potansiyel olarak saldırıya açık olabilir.