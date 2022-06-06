Microsoft Store'un Windows 11 İçin Yeni Özellikleri Test Ediliyor

Microsoft, Windows 11'in Microsoft Store'uda güncellemelerin işlenişini yileştirecek bazı güncellemeleri test ediyor. Şu anda bazı mağaza uygulamaları güncellenirken kapanıyor ve yeniden açılıyor. Bu, Microsoft Store'u açıp, uygulamaları güncelle işlevini verdiyseniz devam eden çalışmalarınızı bile kaybedebileceğiniz anlamına geliyordu. Microsoft şimdi bunun yerine açık olan uygulamalar için güncellemeleri atlayacak bir Mağaza değişikliğini test ediyor.

Yeni mağaza güncellemesi ayrıca daha hızlı gezinmeyi de içeriyor. Bu sayede Windows 11'de indirilecek ve yüklenecek uygulamaları bulmak biraz daha kolay hâle gelecek. Bu gezinme geliştirmelerinin yanı sıra Microsoft, yerel Arm64 desteğini de sunuyor, bu nedenle Microsoft Store cihazlarda çok daha hızlı olacak.

Microsoft Store'a Açılır Sayfalar Geliyor

Son olarak Microsoft, pop-up mağaza desteğini Android uygulamalarına genişletiyor. Web'de geziniyorsanız ve Amazon Appstore'da bulunan bir Android uygulaması bulduysanız Windows 11, hızlı bir şekilde yüklemenizi sağlamak için bir açılır mağaza deneyimi gösterecek.

Bu en son Microsoft Store güncellemesi, Dev kanalında Windows Insider'ların kullanımına sunulmuş durumda ve önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak. Microsoft ayrıca Microsoft Store için Windows 11 kullanıcılarının uygulamaları yeni bir PC'ye hızla yeniden yüklemesine olanak tanıyan yeni bir geri yükleme özelliğini de test ediyor.

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