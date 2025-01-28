Trump’tan Microsoft, Elon Musk ve MrBeast'e Savaş Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance’e ait popüler sosyal medya platformu TikTok’un Microsoft tarafından satın alınmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Elon Musk mı yoksa MrBeast mi derken, sosyal medya devinin yeni sahibinin kim olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar!

TikTok’u Kim Alacak? Microsoft ve Trump’tan Şok Açıklamalar

Donald Trump, TikTok’un Microsoft tarafından satın alınmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Pazartesi günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet, görüşmeler devam ediyor" diyen Trump, "TikTok'a büyük ilgi var. Bir teklif savaşı görmek isterim" ifadelerini kullandı. TikTok’un 170 milyon ABD’li kullanıcısı, uygulamanın geleceğine dair belirsizliği yakından takip ediyor.

Bu Microsoft’un TikTok’u satın alma girişimlerinin ilki değil. 2020’de Trump’ın ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok’un ByteDance’den ayrılmasını talep etmesinin ardından Microsoft öne çıkan ilk isim olmuş, ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, o dönem yaşananları "Üzerinde çalıştığım en tuhaf şeydi" diyerek anlatmıştı.

ABD Kongresi’nin, ByteDance’e TikTok’u satması için verdiği 19 Ocak 2024 tarihli ultimatom, Trump’ın göreve başladığı 20 Ocak’ta 75 gün ertelendi. Trump, geçen hafta "30 gün içinde karar verilecek" açıklaması yapmış, hatta Elon Musk’ın TikTok’u almasına sıcak baktığını ima etmişti. Ancak Musk’tan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Reuters’ın haberine göre, yapay zeka şirketi Perplexity AI de TikTok ile birleşme önerisi sundu. Kaynaklar, bu anlaşmada ABD hükümetinin yeni şirketin yarısına kadar hisse alabileceğini iddia etti. Teklifin detayları netleşmese de TikTok’un geleceği konusunda beklenmedik hamlelerin sürpriz yaratabileceği vurgulanıyor.

Uygulamanın birkaç hafta önce geçici olarak kapatılması, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Analistler, TikTok’un veri güvenliği tartışmalarının Çin-ABD teknoloji savaşının bir parçası olduğunu belirtirken, satış sürecinin siyasi ve ekonomik dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu. Microsoft, TikTok ve ByteDance, Trump’ın son açıklamalarına henüz yanıt vermedi.