TikTok'un Kapatılması için Son 75 Gün

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok yasağını geçici olarak erteleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı. ABD vatandaşlarını ve kişisel bilgilerini korumayı hedefleyem PAFACA yasası kapsamında getirilen yasağın ertelenmesi, platformun ABD’deki faaliyetlerine kısa bir süre daha devam etmesine olanak tanıyacak. Ancak bu erteleme, TikTok’un tamamen kurtulduğu anlamına gelmiyor.

Trump, TikTok Yasağını Geçici Olarak Erteledi

Trump, Adalet Bakanlığı’na 75 günlük süre boyunca TikTok yasağını uygulamamaları talimatını verdi. Karar, ulusal güvenlik risklerini değerlendirmek ve TikTok’un kapanmasının yaratabileceği olası kesintileri önlemek için zaman kazandırmayı amaçlıyor. Bu süreçte Trump, TikTok’un geleceğiyle ilgili bir çözüm bulmayı hedefliyor. Başkan Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı’na, ulusal güvenliği korurken iletişim platformlarının ani bir şekilde kapanmasını önlemek amacıyla bu süreci düzenli bir şekilde yürütmek için 75 günlük süre boyunca yasayı uygulamamaları talimatını verdim.

TikTok’un ABD’de yasal olarak faaliyet göstermesi için ya PAFACA yasasının iptali ya da TikTok’un ABD operasyonlarının satılması gerekiyor. Ancak TikTok’un ana şirketi ByteDance, bu tür bir satışın "imkansız" olduğunu vurguluyor. Bu durumda, yasanın iptali tek seçenek gibi görünse de bunun uzun bir süreç alacağı açık.

TikTok kullanıcıları 75 günlük süre sonunda platforma erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Trump’ın TikTok’a olan yaklaşımı son dönemde belirgin bir değişim gösterdi. İlk döneminde TikTok’u yasaklamaya yönelik bir kararname yayınlayan Trump, platformdaki popülaritesinin artmasıyla fikir değiştirdi.

Her ne kadar bu ani değişim şu an için TikTok'a yarasa da fevri kararlarıyla bilinen ABD Başkanı Trump'ın yakın gelecekte yine fikir değiştirme olasılığı TikTok'u içinden çıkması zor bir belirsizliğe sürüklüyor.