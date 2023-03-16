Microsoft Türkiye Yanlışlıkla Yönetimini Türk Yazılımcıya Devretti!

Geçtiğimiz gün ChatGPT-4'ün Bing ile kullanıma sunulmasının yanı sıra Microsoft cephesinde ilginç bir gelişme daha yaşandı. Türk yazılımcı Mehmet Tutuncu, yanlışlıkla Microsoft Türkiye'nin yönetimine ait bir maili aldı ve olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mehmet Tutuncu, olayla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Microsoft'a isyan etti ve şu ifadeleri kullandı: "Sevgili @MicrosoftTR şirketi üzerime yaptınız, ne dm ile ne mail ile ulaşamıyorum size. Beni işe mi aldınız? Öyleyse maaş verin. İlgilenmeniz için 'Türk Yazılımcı Microsoft'u Yönetiyor' diye Tv’ye haber mi yaptırayım?"

Sevgili @MicrosoftTR şirketi üzerime yaptınız, ne dm ile ne mail ile ulaşamıyorum size. Beni işe mi aldınız? Öyleyse maaş verin. İlgilenmeniz için "Türk Yazılımcı Microsoft'u Yönetiyor" diye Show Tv'ye haber mi yaptırayım? pic.twitter.com/JMalxzsjVy — Mehmet Tutuncu (@tutuncudev) March 14, 2023

Microsoft Türkiye'nin Yanlışlıkla Yöneticisi Olan Yazılımcı: Mehmet Tutuncu

Tutuncu, paylaşımında kendisine gelen “Hoş geldiniz, Microsoft Türkiye Artık Google My Business’ta” başlıklı iletiyi açtığını ve iletide “Şimdi Etkinleştirin” butonunu gördüğünü belirtti. Bu butona bastıktan sonra kendisini Microsoft Türkiye'nin yöneticisi olarak bulan Tutuncu, Google'da Microsoft Türkiye'nin işletme hesabına da erişebildiğini söyledi. Tutuncu, Microsoft Türkiye'nin işletme profili üzerinde tam yetkiye sahip olduğunu ve reklam verme, profil ve ürün düzenleme gibi birçok yetkisi bulunduğunu ifade etti.

Her yerden Microsoft'a ulaşmaya çalışan Tutuncu hiçbir geri dönüş alamadı. Olayı Twitter hesabından paylaşmasıyla olayın viral olması da bir oldu. Microsoft'un bu hatadan haberi olup olmadığı kesin değil ancak LinkedIn gibi birçok platformdan insanlar durumu Microsoft'a iletiyor.

Microsoft Türkiye'nin bu hatası, teknoloji devinin güvenliğindeki zafiyetlerin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor ancak bu olay, birçok insanın mizah anlayışına da hitap etti. Teknoloji dünyasındaki bu tür hataların daha fazla yaşanmaması için firmaların güvenlik sistemlerini güçlendirmeleri gerekiyor.