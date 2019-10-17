Microsoft’un CEO’suna Dev İkramiye

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya 42,9 milyon dolar ikramiye ödendi.

Yazılım devi Microsoft’un Hint-ABD kökenli 52 yaşındaki CEO’su Satya Nadella, şirketten aldığı dev ikramiye ile gündeme geldi.

42,9 Milyon Dolar İkramiye

Şirketten yıllık 2,3 milyon dolar maaş alan Nadella, bu yıl maaşına ek olarak şirketin hisse senedi performansına endeksli 42,9 milyon dolar daha aldı. Nadella’ya ödenen ikramiye miktarı maaşının neredeyse 19 katına denk geliyor.

Şirketin Hisseleri Tavan Yapmıştı

ABD’li teknoloji devinin kâr payı ödemelerini artırması ve 40 milyar dolarlık kendi hissesini alma kararının ardından, şirketin hisseleri geçtiğimiz Eylül ayında tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü.

Geçtiğimiz yıl da Microsoft’tan 25,8 milyon dolar alan Nadella, 2014 yılında da 84 milyon dolar prim alması nedeniyle gündeme gelmişti.